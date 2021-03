Apple continue d’écraser le marché de l’audio et des montres et bracelets connectés

L’année 2020 a été faste pour Apple qui règne sans partage sur le marché de l’audio avec ses différentes gammes AirPods. Face aux multiples marques de traqueurs d’activité, l’Apple Watch a également fini fort l’année en proposant une déclinaison plus abordable.

L’audio ne s’est jamais aussi bien porté qu’en 2020. C’est ce qui ressort des chiffres dévoilés par Canalys sur les ventes au quatrième trimestre 2020 sur le marché mondial. Un segment des appareils audio qui a largement résisté à la pandémie pour atteindre de nouveaux sommets. Sommets sur lesquels règne en maître Apple qui a dévoilé l’an dernier notamment son casque AirPods Max.

Selon les chiffres dévoilés par Canalys, la marque à la pomme aurait écoulé pas moins de 37,9 millions de produits lors du 4e trimestre 2020 pour un total de plus de 108,9 millions d’appareils sur l’année. Cela englobe évidemment les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, ainsi que des casques et écouteurs de la marque Beats.

Autant dire que la firme californienne écrase la concurrence avec 25,2 % du marché, très loin devant Samsung et les multiples marques du groupe Harman (JBL, AKG, Harman Kardon, Lexicon, Revel, etc.) qui totalisent 8,9 %, et Xiaomi avec néanmoins 5,9 % de parts de marché.

Les analystes de Canalys notent que le marché a bénéficié d’une forte demande due aux situations à travers le monde, du confinement à la généralisation du télétravail. Cela a eu pour effet de faire baisser les prix des écouteurs sans fil et d’accélérer leurs ventes. Pourtant, les prix pratiqués par Apple restent bien plus élevés que beaucoup d’acteurs sur le marché.

Pour aller plus loin

Écouteurs bluetooth : les meilleurs écouteurs sans fil en 2021

Pour 2021, Canalys prévoit une augmentation de 15,6 % des ventes pour atteindre 500 millions d’écouteurs et casques vendus.

L’Apple Watch en force, mais Xiaomi résiste

Sur le marché des bracelets et montres connectées, Apple a survolé les débats lors du dernier trimestre 2020 avec les sorties de ses Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE. L’entreprise a expédié ainsi 14,5 millions de montres, près de 5 millions de plus sur un an, mais avec pour la première fois deux gammes de produits. Xiaomi suit de loin avec 8,7 millions de bracelets Mi Smart Band notamment. Huawei et Honor sont encore plus loin. A noter que Fitbit, désormais propriété de Google, devance Samsung et ses montres Galaxy Active Watch.

Sur l’année, Xiaomi conserve une courte tête grâce à la vente de ses traqueurs d’activité lancés en amont et à prix beaucoup plus attractifs que la concurrence (25 euros contre 299 pour la Watch SE). Et pour assurer sa première place en 2021, la marque chinoise comptera sur le succès de ses véritables montres connectées, les Mi Watch au design rond comme la montre Samsung et Mi Watch Lite plus carré qui n’est pas sans rappeler un autre modèle, pour garder de l’avance;