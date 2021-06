Apple : vous pourrez utiliser Siri sur des objets connectés tiers

Lors de la WWDC 2021, Apple s’est attardé sur la maison connectée. Le groupe a notamment annoncé une alliance avec d’autres industriels pour intégrer Siri à bien plus d’appareils tiers grâce à la prise en charge de la norme Matter.

Le domaine de la maison connectée a fait l’objet de plusieurs annonces de la part d’Apple lors de sa WWDC 2021. Parmi les nouveautés évoquées, l’une ressort forcément du lot : la prise en charge de Matter sur iOS 15, nouvelle norme de connectivité interopérable entre les objets et les fabricants.

Home arrive sur les Apple Watch

Autrement dit, il va être possible d’utiliser Siri avec des objets connectés tiers. Il faudra attendre la fin de l’année pour en profiter.

La firme de Cupertino a brièvement présenté d’autres petites nouveautés, comme l’arrivée de l’application Home (« Maison » en France) sur les Apple Watch.

Les montres connectées du constructeur accueillent une nouvelle fonction d’interphone, via laquelle il sera possible de parler depuis les sonnettes connectées directement avec sa montre. Les Apple Watch pourront aussi détecter les dépôts de colis.

Sur une Apple TV, la nouvelle fonction « For All of You » correspond à des profils d’utilisateurs qui profiteront de nombreuses suggestions, selon vos habitudes de consommation. Aussi, les HomePod mini peuvent désormais servir de home cinéma pour les téléviseurs d’Apple. À partir de ces derniers, il sera aussi possible de consulter vos caméras de sécurité avec plusieurs vues en simultané.

Lancer un film sur votre Apple TV depuis un HomePod sera également envisageable, a annoncé Apple.