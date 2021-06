iOS 15 : quelle est votre nouveauté préférée ?

Apple a présenté plusieurs nouveautés iOS 15 lors de la WWDC 2021. Laquelle est votre préférée ? C'est la question de notre sondage de la semaine.

Lundi 7 juin 2021, Apple a tenu sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, aussi connue sous le nom de WWDC. L’occasion pour la firme à la pomme de présenter dans les grandes lignes iOS 15 et les nouveautés qui l’accompagneront. Parmi les annonces effectuées, cinq d’entre elles ont retenu notre attention. Nous avons donc décidé de les inclure dans le sondage de la semaine.

Pour répondre à notre question en toute connaissance de cause, voici un récapitulatif explicatif des cinq nouvelles fonctions à venir.

Focus

Débutons tout d’abord par Focus (concentration, en français). Son principe est simple : elle permet de choisir quelles notifications vous voulez recevoir selon votre activité ou le moment de la journée.

Par exemple, configurez Focus sur « Work », et vous ne recevrez que des alertes issues d’applications professionnelles (Slack, Mail, Trello). Au préalable, le système se permet de vous suggérer une liste d’applications. Focus vous permet aussi de n’afficher que certains widgets ou applications sur votre écran d’accueil (ceux pour le travail). Le tout est synchronisé sur vos autres appareils iPadOS ou macOS.

Live Text

Live Text est l’une des autres grosses nouveautés d’iOS 15. Les applications Caméra et Photo peuvent repérer le texte d’une image, l’extraire et le copier pour que vous le partagiez dans une autre application. Il suffira de simplement passer un doigt sur le texte en question. Les numéros de téléphone sont aussi reconnus : un simple clic dessus, et un appel est lancé.

FaceTime s’ouvre au monde

Pour les néophytes, FaceTime est l’application de visioconférence développée par Apple que l’on retrouve notamment sur iOS. Et jusqu’ici, seuls les utilisateurs de cet OS pouvaient en profiter. Avec « FaceTime Links », Apple change son fusil d’épaule. Depuis un iPhone, il sera par exemple possible de générer un lien de visioconférence, puis de l’envoyer à un interlocuteur utilisant un smartphone Android ou un ordinateur Windows, par exemple.

En clair, cette fonction ouvre l’accès à FaceTime aux personnes se servant d’un autre système d’exploitation mobile ou PC. FaceTime accueille aussi une autre nouveauté amusante : celle de pouvoir flouter l’arrière-plan d’une fenêtre vidéo. Les bruits de fond pourront enfin être réduits pour apporter plus de tranquillité à vos échanges.

Shared With You sur iMessage

Avec Shared With You qui débarque sur iMessage, Apple veut tout simplement vous faciliter la vie pour retrouver vos photos envoyées entre amis dans une rubrique dédiée. Au sein de Shared With You, des sections créées et organisées selon chaque interlocuteur vous permettent alors consulter les contenus partagés entre vous.

La 3D s’invite sur Apple Plans

Principal rival de Google Maps, Apple Plans continue d’accueillir de nouvelles fonctionnalités. Avec iOS 15, le service de cartographie fait la part belle à la 3D qui s’invite au niveau des bâtiments et des routes. Un moyen d’avoir une représentation encore plus fidèle de la réalité et de bien prendre en compte l’altitude d’un endroit par exemple. Apple Plans adopte enfin un mode sombre.

iOS 15 : quelle est votre nouveauté préférée ?

Dans ce contexte et après toutes ses explications, nous aimerions savoir quelle est votre nouveauté préférée sur iOS 15.

Chargement iOS 15 : quelle est votre nouveauté préférée ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Les notifications intelligentes de Focus

Le Live Text

FaceTime qui s'ouvre à d'autres OS

Le Shared With You d'iMessage

Apple Plans en 3D

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix — voire de mentionner une autre fonctionnalité absente du sondage — dans la rubrique des commentaires.