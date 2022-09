Asus change de motorisation pour son nouveau ROG Phone 6D Ultimate

Pas de temps mort chez Asus : quelques semaines après le lancement de ses ROG Phone 6 et 6 Pro, le constructeur taïwanais s’apprête à dégainer ses ROG Phone 6D/6 D Ultimate, deux nouvelles itérations… porteuses de timides changements.

Cet été, Asus lançait ses ROG Phone 6 et 6 Pro avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Le fabricant attaque toutefois la rentrée avec deux nouvelles itérations de son smartphone gaming : les ROG Phone 6D et 6D Ultimate. Pas de grosses modifications en vue pour ces deux appareils, qui se contenteront surtout de changer de moteur pour passer sur le tout dernier SoC haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9000+ (gravé en 4 nm), une version améliorée du Dimensity 9000 lancée en juin dernier.

Pour en savoir un peu plus, il faut se tourner vers les informations partagées par un leaker chinois, Asus étant encore assez pudique à propos de ses deux nouveaux mobiles gamers.

On apprend d’un post sur Weibo qu’au-delà du Dimensity 9000+, le ROG Phone 6D « classique » reprendra à son compte un écran AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces, montant vraisemblablement à 165 Hz. À son dos serait installé un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx, tandis que l’appareil puiserait son énergie à partir d’une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W d’Asus.

À part le processeur, les nouveautés semblent donc — fort logiquement — assez maigres par rapport aux modèles 6/6 Pro qui profitaient déjà du même écran, d’un module photo principal de 50 Mpx et d’une batterie de 6000 mAh. Les différents ROG Phone 6 doivent par ailleurs partager le même châssis et le même design. Quelle que soit la version choisie, les gâchettes à ultrasons AirTrigger seront, a priori, également d’actualité.

