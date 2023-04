Asus présente son Zenbook S13 OLED 2023, un portable fin et léger qui ne perd par en connectique

Le constructeur taïwanais Asus a officialisé son prochain ordinateur portable haut de gamme de 13,3 pouces : le Zenbook S 13 Oled (2023). Un produit vanté par la marque comme fin, léger et durable. Le tout, sans perdre trop de ports USB ou HDMI.

C’est un petit gabarit qui ne perd pas ses ports. Asus a officialisé ce jeudi 20 avril un nouveau modèle d’ordinateur ultraportable de 13,3 pouces : la mise à jour 2023 de son Zenbook S 13 Oled.

Un modèle vendu comme un laptop ultra fin et léger sans pour autant faire de compromis sur sa connectique ou sur son impact écologique, selon la marque. Asus revendique d’ailleurs avoir produit son ordinateur « le plus respectueux de l’environnement ». On fait le point sur ses caractéristiques.

Un corps fin même avec du HDMI grand format

Côté design, le Zenbook S 13 Oled (2023) prend quelques risques sans pour autant changer radicalement la recette classique des ultraportables au look MacBook.

Le couvercle au rendu mat du laptop présente malgré tout quatre diagonales brillantes, donnant un look singulier au produit taïwanais. Produit haut de gamme oblige, le dos de l’écran et le corps sont en magnésium et aluminium, colorés en gris ou bleu marine selon la version. Un alliage de métaux très léger qui lui permet de limiter son poids à 1 kg.

Asus met aussi l’accent dans sa communication sur un produit « conçu pour atteindre une neutralité carbone grâce à des métaux et des plastiques recyclés », notamment pour les touches noires du clavier ou les composants des haut-parleurs, affirme Asus.

Une assez bonne connectique

Le produit de 13 pouces présente des dimensions de 29,6 par 21,6 cm et une épaisseur d’à peine plus d’un centimètre dont s’enorgueillit Asus, qui se réjouit de proposer une connectique complète malgré tout.

On compte 2 ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et un même un port HDMI grand format sur le bord gauche, et 1 port USB classique et une prise audio jack 3,5 mm sur le bord droit. On note en revanche l’absence d’un capteur d’empreinte digitale.

Oled et déverrouillage par infrarouge

Côté écran, Asus a, en revanche, ajouté une caméra FullHD infrarouge permettant de déverrouiller sa session via Windows Hello. Des capteurs placés dans l’espace discret au-dessus de l’écran pour loger une caméra FullHD.

Les bords sont d’ailleurs assez fins, même si la partie basse présente un espace plus important que les autres, mais qui est en partie caché sous le clavier, se soulevant un peu une fois l’ordinateur ouvert. Un design de charnière déjà utilisé par Asus.

L’écran Oled de 13,3 pouces offre quant à lui une définition d’image de 2880 par 1800, au ratio de 16:10. Sa luminosité maximale plafonne quant à elle à 550 cd/m², ce qui pourrait s’avérer un peu faible dans certaines situations.

Asus promet enfin une très bonne colorimétrie, avec un Delta E de moins de 1 et une correspondance aux gammes de couleurs DCI-P3 de 100 %. Des données à vérifier dans un prochain test.

Performances et normes de dernière génération

Le constructeur taïwanais mentionne deux variantes de processeurs intégrés à ce Zenbook S 13 Oled (2023) ; un Intel Core i5 1335U ou i7 1355U, tous deux issu de la 13e et dernière génération du fabricant américain (Raptor Lake).

Ces deux puces prennent en charge la carte graphique intégrée Iris Xe d’Intel, permettant de faire du montage photo ou de jouer à des jeux vidéo légers sans trop de difficultés.

Le tout s’accompagne d’options de mémoire vive qui ne sont pas encore précisées, mais pouvant atteindre jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5. Même chose pour le stockage SSD compatible PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To.

Le Zenbook S 13 Oled (2023) intègre également les normes récentes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Le tout vendu bien sûr sous Windows 11 en version Home ou Pro.

Enfin, Asus intègre dans cet ultraportable une batterie d’une capacité de 63 Wh, malgré sa finesse. Celle-ci est rechargeable par une brique de 65 W présente dans la boite. La marque promet « 14 heures de streaming vidéo », mais on attendra un test complet pour vérifier ces dires.

Prix et disponibilité du Zenbook S 13 OLED (2023)

Annoncé aujourd’hui, il ne sera en revanche disponible que dans quelques semaines, avant l’été, Asus indiquant une sortie « au cours du 2e trimestre 2023 ».

Quant à son prix, ASUS indique un prix de vente conseillé de 1800 euros chez ses partenaires et sur sa boutique en ligne.

