Asus n’a pas su tenir sa langue : on connaît le prix de son Zenfone 10

Attendu dans les prochaines semaines, le Zenfone 10 prendra la relève d'un Zenfone 9 qui nous avait fait bonne impression l'an dernier. On connaît aujourd'hui le prix (présumé) de ce nouveau modèle... et pour une fois, l'info ne vient pas d'un leaker.

Asus dévoilera bientôt son nouveau Zenfone 10, mais l’on a dès maintenant une bonne idée de son prix. Remplaçant a priori bien moins compact du très bon Zenfone 9, l’appareil devrait arriver sur le marché dans le courant de l’été, logiquement en juillet, si l’on s’en tient au calendrier habituel d’Asus… et à un tarif vraisemblablement équivalent à celui de son prédécesseur.

À défaut d’avoir annoncé une date de lancement pour son nouveau smartphone, la branche taïwanaise d’Asus a été trop bavarde concernant son prix. Sur une page officielle mise en place pour tester à l’aveugle l’appareil photo du Zenfone 10 et recueillir du feedback, la marque a laissé apparaître le prix du mobile, en clair, dans les conditions de participations.

Un fail qui nous renseigne avec un peu d’avance

Dans le contrat soumis au participants, on peut notamment lire que ces derniers auront la possibilité de gagner un Zenfone 10 après son lancement, « pour une valeur de vente approximative de 749 dollars ». Pour rappel, les tarifs américains sont toujours communiqués hors taxes. Au bout du compte, le Zenfone 10 pourrait donc être commercialisé à un tarif proche de celui du Zenfone 9. Ce dernier avait pour rappel été lancé en France à partir de 799 euros.

Source : Asus via GSMArena

Pour rappel, le Zenfone 10 devrait embarquer un Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 16 Go de mémoire vive. Au déballage, l’appareil serait animé par Android 13 et l’on y trouverait un écran Amoled de 6,3 pouces (plus grand que les 5,9 pouces du modèle précédent) montant à 120 Hz.

Pour le reste, Asus miserait sur un maximum de 256 Go de stockage et sur un capteur photo principal de 200 Mpx avec stabilisation. Décliné en trois coloris, l’appareil serait enfin équipé d’une batterie de 5 000 mAh (contre 4 300 mAh auparavant), compatible avec la charge rapide en 67 W, et disposerait d’une certification IP68.

