Asus lance une gamme de PC ultra compact à la fois pour les gamers et le travail

Le segment des miniPC NUC est-il sur le point de connaitre une seconde jeunesse ? Alors qu'Asus a officiellement repris le projet d'Intel abandonné cet été, le constructeur prépare à lancer plusieurs nouvelles gammes de machines compactes et performantes.

Après une fin annoncée en juillet dernier et un sauvetage surprise par Asus, les NUC (Next Unit of Compute) d’Intel reviennent officiellement sur le devant de la scène. La marque reprend la philosophie au coeur des NUC : des systèmes de très petite taille et modulables intégrant aussi bien des architectures dédiées aux professionnels qu’aux joueurs. À l’origine une vitrine technologique allant au-delà de la preuve de concept pour Intel, les NUC n’ont pas rencontré le succès escompté, poussant le constructeur de processeurs à abandonner leur commercialisation. Asus a donc repris le concept et main et n’a pas tardé à proposer ces mini-PC performants à la vente et semble décidé à étendre la gamme à l’avenir.

Actuellement, le constructeur propose ni plus ni moins que les modèles précédemment vendus par Intel. On retrouve donc le NUC 13 Pro et son format ultra-compact embarquant un processeur Intel de 13e génération à destination des professionnels. Il est accompagné par le NUC 13 Extreme pour les joueurs, avec son boitier bien plus imposant, mais à la fiche technique supérieure : support de la DDR5, processeurs overclockables jusqu’au Core i9 et surtout l’ajout d’une carte graphique dédiée triple slot d’une longueur maximale de 30,5 centimètres. Vous pourrez donc y connecter sans souci les Nvidia RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7700 XT, mais pas les mastodontes que sont les RTX 4080 et 4090 de chez Nvidia par exemple.

L’offensive d’Asus sur le segment des NUC est lancée

Asus ne compte pas s’arrêter à un simple rebranding des machines conçues par Intel : le constructeur a d’ores et déjà annoncé un support des futurs processeurs Meteor Lake d’Intel sur les prochaines machines. Le gaming sera évidemment une priorité pour Asus, qui a aussi révélé son mini-PC ROG G22CH en août dernier, une machine compacte au système de refroidissement hybride entre air et water cooling pouvant embarquer des GPU Nvidia RTX 4070.

La machine est officiellement lancée pour les NUC de Asus, avec une gamme qui s’étoffera pour chaque usage et chaque budget. Si nous ne connaissons toujours pas leurs dates de sortie, il y a fort à parier qu’ils feront leur apparition sur les étales suite à l’annonce officielle de la prochaine génération des processeurs d’Intel lors du salon Intel Innovation les 19 et 20 septembre prochain.

