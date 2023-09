Asus dévoile la ROG Ally Z1, sa console portable « abordable », mais attention aux performances

La gamme Asus ROG Ally s'étend enfin avec le ROG Ally Z1, une version moins onéreuse de la console portable d'Asus avec une fiche technique franchement revue à la baisse.

Officialisée en juin dernier, la console portable Asus ROG Ally va accueillir une petite sœur moins puissante, la Asus ROG Ally Z1. Les différences entre les deux modèles se situent dans son processeur : un CPU AMD Ryzen Z1 dit « Extreme » pour la première et une puce Z1 moins puissante pour le nouvel arrivé. Un changement qui se solde notamment par une réduction intéressante de la facture.

Une console moins puissante… et moins chère

L’Asus ROG Ally Z1 se base toujours sur le même processeur, mais avec des caractéristiques revues à la baisse. Ainsi, d’un APU 8 cœurs et 16 threads pouvant aller jusqu’à 5,10 GHz en mode turbo, on passe à 6 coeurs et 12 threads à une fréquence maximale de 4,90 GHz. Le GPU passe de 12 CU (Unités de calcul) à 4 CU en réduisant la fréquence d’horloge de 2,70 GHz à 2,50 GHz. Ce sont les deux seuls changements que la console propose sur sa fiche technique et il semble considérable, particulièrement sur le GPU. Nous tâcherons de tester la machine en condition pour évaluer l’impact de ces changements sur les performances en jeu.

Pour le reste, la console portable est en tout point identique au modèle précédent. Vous y retrouverez les 16 Go de mémoire vive LPDDR5 cadencée à 6400 MHz, un stockage nVME de 512 Go (toujours pas de nouvelle d’une version 1 To) ainsi que son écran de 7 pouces IPS en 1080p au taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Aucun changement au niveau du châssis et du poids de la machine, qui embarque le même système de refroidissement que nous avons salué pour son efficacité.

Cette future Asus ROG Ally Z1 est attendue pour le 16 octobre 2023 au prix de 699 €, soit un écart de 100 € avec la version Z1 Extreme déjà disponible.