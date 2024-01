480 Hz et Dual Hz : Asus pousse l’Oled dans ses retranchements avec trois écrans ambitieux

Jamais les derniers en ce qui concerne les écrans Oled, Asus a annoncé trois nouveaux écrans PC prometteurs avec notamment l'arrivée du Dual Hz.

Asus n’a plus rien à démontrer concernant sa maitrise de l’Oled sur écran de PC. Le constructeur continue d’investir dans cette technologie afin de proposer des écrans plus lumineux (la grande faiblesse de l’Oled) et toujours plus rapides.

Lors du CES 2024, Asus a ainsi dévoilé pas moins de quatre nouveaux modèles qui s’adaptent chacun à des profils de joueurs différents, et pour l’un d’entre eux, à tous les profils.

Asus mise aussi sur le Dual Hz en 2024

LG avait préempté la communication autour de cette fonctionnalité le mois dernier : le Dual Hz est l’une des tendances de 2024 pour les écrans gaming. Avec son ROG Swift OLED PG32UCDP, Asus va donc aussi proposer un écran 32 pouces permettant aux joueurs de passer d’un profil dit Standard, en 4K 240 Hz, à un profil Frame Rate Boost, montant la fréquence de rafraîchissement à 480 Hz dans une définition 1080p.

Le réglage se change via le menu OSD du moniteur et permet en théorie d’adapter l’écran à tous les types de jeux, qu’ils se jouent en solo avec tous les effets de ray tracing ou en compétition quand les performances importent le plus. Asus promet aussi les dernières innovations de la technologie de dalle MLA (Micro Lens Array) avec un pic de luminance à 1300 cd/m² (sur une zone de 3 %).

Le constructeur a aussi annoncé un second modèle, le ROG Swift OLED PG32UCDM, qui intègre cette fois une dalle QD-Oled dans un écran 32 pouces en définition 4K et fréquence de rafraîchissement 240 Hz. Il s’agit du premier écran de la marque à supporter le Dolby Vision, une norme absente sur PC et PS5, mais compatible avec les Xbox Series X et S, ainsi qu’avec les stations de divertissement comme l’Apple TV, le Chromecast ou le Nvidia Shield.

À noter qu’Asus promet d’avoir corrigé les différents reproches faits à ses dalles Oled concernant l’affichage du texte, clairement à la traine sur les dalles de type WOLED. Ici, l’algorithme Clear Pixel Edge assure avoir corrigé le problème pour une expérience aussi satisfaisante sur le bureau Windows qu’en jeu.

Asus continuera de proposer la diagonale qui reste encore majoritaire chez les joueurs : le 27 pouces en dalle plate. Avec le ROG Swift OLED PG27AQDP, la marque propose le premier écran de cette taille à proposer une fréquence de rafraîchissement de 480 Hz en définition QHD (2560 x 1440 pixels).

Pour les grands bureaux, un écran 39 pouces

Si votre truc, ce sont les écrans immenses qui vous plongent littéralement dans le jeu, alors le ROG Swift OLED PG39WCDM sera pour vous. Cet écran ultrawide de 39 pouces offre une courbe de 800R, ce qui assure que « chaque pixel, même ceux situés aux extrémités de l’écran, est à égale distance de vos yeux lorsque vous êtes assis à 80 cm de l’écran » selon Asus.

Cet écran propose une définition assez classique de 3440×1440 pixels en 240 Hz et un pic de luminosité mesuré à 1300 cd/m². Il sera compatible KVM pour contrôler plusieurs machines depuis le même combo clavier / souris.

Prix et disponibilité

Les annonces d’Asus sont ici un peu prématurées puisque le constructeur n’annonce pas ces écrans pour tout de suite. On fait le bilan :

Le ROG Swift OLED PG32UCDM (Dolby Vision) est prévu pour le 1er trimestre 2024 à un tarif encore non communiqué.

Le ROG Swift OLED PG39WCDM (Ultrawide 39 pouces) est prévu pour le 1er trimestre 2024 à un tarif encore non communiqué.

Le ROG Swift OLED PG32UCDP (Dual Hz) est prévu pour le second semestre 2024 à un tarif encore non communiqué.

Le ROG Swift OLED PG27AQDP (480 Hz) est prévu pour le second semestre 2024 à un tarif encore non communiqué.