Asus prépare une nouvelle console ROG Ally pour cette année

Asus serait en train de plancher sur une seconde génération pour sa console ROG Ally, déclarant voulant « se concentrer sur le jeu vidéo ».

La guerre des consoles portables ne fait que commencer. Le marché est actuellement dominé par le Steam Deck de Valve et la ROG Ally de Asus, des machines qui s’apparentent à des PC dans un format nomade, tournant sur des OS comme Windows 11 et Linux.

Alors que le Steam Deck a récemment connu un refresh très apprécié, apportant notamment un écran Oled et des améliorations d’autonomie, Asus est déjà en train de préparer la suite.

Un nouveau ROG Ally prévu cette année

L’information nous vient d’une interview de Arnold Su, en charge de la division PC et gaming chez Asus en Inde, qui déclare au média Techlusive (via PCGamesN) vouloir « lancer une seconde génération cette année ». Asus « conservera les fonctionnalités Windows » mais va visiblement « se concentrer sur le jeu vidéo ».

La ROG Ally est avec le Legion Go de Lenovo la console portable la plus puissante du marché avec son APU Z1 Extreme de chez AMD. Si on se cale sur le calendrier du constructeur, cette nouvelle version pourrait intégrer la puce Strix Point prévue pour la moitié de l’année 2024 selon les dernières rumeurs.

Celle-ci proposerait 12 cœurs et 24 threads (contre 8 et 16) et 16 unités de calcul RDNA 3,5 (contre 12 actuellement). Avec l’architecture Zen 5 plus efficace énergétiquement, on peut s’attendre à des progrès en termes d’autonomie.

On s’attend aussi à ce qu’Asus propose un écran Oled sur sa machine, ou bien dans une de ses déclinaisons, tant cela a réussi au Steam Deck et sa superbe dalle. Un tel choix pourra aussi encore une fois favoriser l’autonomie.

Si Valve n’est pas pressé de lancer un Steam Deck 2, qui ne devrait pas arriver avant deux ou trois ans, c’est bien parce qu’ils peuvent se permettre avec Steam. Asus de son côté est un constructeur de matériel avant tout et doit donc régulièrement proposer de nouvelles itérations de ses produits pour rester présent sur un marché ultra concurrentiel.

Les informations qui concernent ce ROG Ally version 2024 vont à coup sûr s’égrener au fil des prochains mois.