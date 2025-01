Voici une tablette PC avec la puissance d’une console de jeu

ROG renouvelle son Flow Z13 avec les nouvelles puces d’AMD. Elles permettent désormais de donner son plein potentiel à ce type de produit.

La gamme Flow de ROG est la gamme où le constructeur essaye depuis plusieurs années de repousser les limites de l’ultraportabilité pour une machine de jeu.

Avec les progrès d’AMD dans ce domaine, l’appareil devient plus pertinent que jamais. C’est aussi ce que ce sont dit les ingénieurs d’Asus en travaillant sur le nouveau ROG Flow Z13.

C’est quoi un ROG Flow Z13 ?

Vous prenez une Surface Pro de Microsoft, et vous la mettez à la sauce ROG. C’est l’idée de base derrière le ROG Flow Z13. Il s’agit donc d’une tablette à clavier détachable sous Windows 11.

Évidemment, le design est dans la lignée des produits ROG, avec même une accentuation RGB à l’arrière, qui permet à travers une vitre de dévoiler quelques composants.

Lors de notre petite session de prise en main, nous avons été plutôt convaincus par le clavier ajustable proposé par Asus, de bonne facture, ainsi que le pied ajustable de la tablette.

La marque fait également bien les choses côté connectique : un port USB-A et un port jack 3,5 mm à droite, deux ports USB-C USB4 à gauche, un lecteur de carte microSD, un port HDMI et un port d’alimentation propriétaire.

Dernière particularité : l’ajout d’un bouton d’action sur le côté de la tablette. Un bouton pratique qui sera entièrement programmable pour faire appel à quelques raccourcis sous Windows.

Une vraie machine de jeu

L’écran de la tablette est une dalle Oled de 13,4 pouces à 180 Hz avec une définition QHD+.

Sous le capot, on retrouve une nouvelle puce AMD Ryzen AI MAX avec de la mémoire unifiée LPDDR5X à 8000 MHz. Cela veut dire que le CPU et le GPU auront accès au même pool de mémoire pour augmenter les performances, à l’image de ce qui se fait sur console de jeu.

Comme ordre de grandeur, on peut s’attendre à une tablette capable de rivaliser avec les PC ultraportables qui étaient équipés d’une puce graphique RTX 4050 de Nvidia.

Et si cela ne suffit pas, Asus va relancer son ROG XG Mobile, une carte graphique externe connectable en Thunderbolt 5 à n’importe quel PC compatible. La gamme ROG XG Mobile 2025 intègre des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 5000.

L’accessoire fait également office de hub avec deux ports USB-A, un lecteur de carte SD, un port RJ45, un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.1.

Tarif haut de gamme

Quand on pense à une tablette, on peut s’attendre à un tarif à moins de 1000 euros. Il faut pourtant se rendre compte qu’il s’agit ici d’un vrai PC de jeu dans le corps d’une tablette. Asus annonce donc une facture plus salée : à partir de 2299,99 euros.

Le lancement est prévu en mars 2025.