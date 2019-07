Asus vient d’officialiser le ROG Phone II. Son nouveau smartphone dédié aux joueurs s’équipe d’un écran monstrueux supportant un rafraîchissement à 120 Hz avec une dalle 10bit HDR, ainsi que du Snapdragon 855+ pour une meilleure expérience de jeu.

Les smartphones dédiés au gaming n’ont pas fini de faire parler d’eux. Alors que Black Shark s’apprête à dévoiler une version « Pro » de son petit dernier, Asus remonte sur le ring.

La marque taïwanaise, qui possède Republic of Gamers et est plus que réputée sur le segment PC, avait déjà étonné avec le ROG Phone l’année dernière. Elle vient de dévoiler officiellement l’Asus ROG Phone II, que l’on attendait particulièrement pour son écran 120 Hz.

Fiche technique de l’Asus ROG Phone II

Écran : 6,59 pouces AMOLED 120 Hz HDR 10 bits

SoC : Snapdragon 855+

RAM : 12 Go LPDDR4X

Capteurs photo arrières : 48 mégapixels + 13 mégapixels ultra grand-angle

Capteur photo avant : 24 mégapixels

Stockage : 512 Go UFS 3.0

Batterie : 6 000 mAh, recharge rapide 30W

OS : Android + ROG UI

Connectivité : Bluetooth 5.0, WiFi ad, prise jack, NFC, USB-C

Poids : 240 grammes

Dimensions : 170,99×77,6×9,48 mm

Un sublime écran pour le ROG Phone II

L’année dernière, le ROG Phone s’était démarqué grâce à une dalle AMOLED compatible avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Cette année, le ROG Phone II semble aussi faire de son écran sa star principale.

Le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, autant que le Razer Phone 2, mais avec une dalle OLED, et on nous promet une couverture à 108 % de l’espace de couleurs DCI-P3 avec un Delta E inférieur à 1. Rajoutez à cela le support du HDR 10 et nous avons sur le papier l’une des meilleures dalles du marché qui pourrait être supérieure à celles du OnePlus 7 Pro ou du Samsung Galaxy S10+.

Un monstre de puissance et de vélocité

Comme présenté par Asus, le ROG Phone II sera un monstre de puissance et de vélocité. Tout d’abord, on retrouve le Snapdragon 855+ de Qualcomm, présenté récemment et qui est une version overclockée du Snapdragon 855 d’origine offrant donc des performances améliorées.

Mais ce n’est pas tout. Avec 12 Go de RAM, il ne devrait avoir aucun problème pour stocker en mémoire les jeux les plus gourmands sans en arrêter les processus. Et avec sa mémoire en UFS 3.0, la plus rapide disponible actuellement, le smartphone promet d’être ultra fluide et rapide.

WiFi et autonomie améliorée

Enfin, notons que le ROG Phone II disposera d’une technologie Wi-Fi à faible latence pour être sûr de subir le moins de lag possible en jeu. Tout cela avec une grosse batterie de 6 000 mAh qui promet une très forte autonomie, couplée à une recharge rapide de 30W qui n’est pas la plus rapide vue sur le marché, mais certainement pas la plus lente.

Dans l’absolu, on sent ici qu’Asus a décidé de frapper fort en allant directement sur le haut de gamme. L’Asus ROG Phone II aura également le droit à son lot d’accessoires pour optimiser le confort de jeu, que nous aborderons un peu plus tard.

Date de sortie et prix

Pour le moment, l’Asus ROG Phone II n’est annoncé que pour le marché chinois, sans prix précis. Pour autant, l’entreprise escompte bien nous faire profiter de l’appareil en fin d’année, d’ici le 4 septembre selon PhoneArena.

