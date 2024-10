Prise en main du ROG Phone 9 d’Asus avant son lancement officiel

Une vidéo de prise en main du très attendu Asus ROG Phone 9 vient de faire surface, nous offrant un premier aperçu concret de ce smartphone gaming haut de gamme.

Le ROG Phone 9 // Source : K-Tai Watch Impress Japan

Asus a confirmé que la présentation officielle mondiale de sa nouvelle série ROG Phone 9 aura lieu le 19 novembre prochain, mais avant cela, des internautes ont déjà pu prendre en main un des appareils. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois nous dévoilent le smartphone le plus puissant d’Asus sous tous les angles, et on a même eu droit en parallèle à une fuite des rendus officiels du smartphone.

La vidéo qui a fuité montre un smartphone qui offre une construction plus premium que son prédécesseur, tout en conservant l’ADN caractéristique de la gamme ROG. Les matériaux semblent avoir été améliorés, même si le langage design général reste fidèle à celui du ROG Phone 8.

Quelles caractéristiques techniques pour le ROG Phone 9 ?

Selon un rapport récent de K-Tai Watch Impress Japan et sans grande surprise, le ROG Phone 9 sera équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Cette nouvelle puce promet non seulement des performances gaming exceptionnelles, mais également une réduction significative de la consommation d’énergie, jusqu’à 40% par rapport à la génération précédente, selon la marque américaine.

Le ROG Phone 9 // Source : K-Tai Watch Impress Japan

En ce qui concerne la charge, une certification du CQC (China Quality Certification Centre) révèle que le modèle Pro conservera la charge rapide 65W, identique à celle de la série ROG Phone 8. Asus pourrait avoir choisi de concentrer ses efforts sur l’optimisation des fonctionnalités gaming, notamment les gâchettes Air Triggers et la gestion thermique.

Pour rappel, le ROG Phone 8 actuel dispose d’un écran AMOLED Samsung E6 de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Il embarque jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. Côté photo, on trouve un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels à l’arrière et un capteur selfie de 32 mégapixels à l’avant. On devrait retrouver une configuration similaire, avec probablement un écran plus récent toujours signé Samsung.

Le ROG Phone 9 // Source : 91mobiles

Les premières images du ROG Phone 9 Pro montrent un poinçon centré sur l’écran et un module photo triple à l’arrière, sous lequel on peut lire l’inscription « Republic of Gamers ». Le smartphone conserve une construction en métal avec des bordures plates et des boutons de volume et d’alimentation sur le côté droit. Quelques photos montrent également l’accessoire de refroidissement AeroActive Cooler X, bien qu’on ignore s’il s’agit d’une version améliorée ou la même que précédemment.