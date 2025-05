Audi baisse le prix et augmente l’autonomie de sa voiture électrique la plus chère

Audi vient de dévoiler une nouvelle version plus abordable de sa voiture électrique phare. Au programme : autonomie XXL, recharge rapide et performances qui n’ont rien à envier à une Porsche.

Audi e-tron GT quattro

Audi lève le voile sur la nouvelle e-tron GT quattro, version d’entrée de gamme du facelift récemment dévoilé de sa grande berline électrique. Une manière de rendre (un peu) plus accessible cette GT électrique, cousine technique de la Porsche Taycan. Et surprise : ce n’est pas celle qui a les chiffres les plus faibles comme on peut le découvrir dans un communiqué de presse.

Alors que la nouvelle gamme e-tron GT a fait sensation en juin avec ses déclinaisons ultra-performantes S et RS (jusqu’à 925 ch), Audi complète enfin l’offre avec une version plus mesurée : l’e-tron GT quattro Il devient le modèle le plus « raisonnable » de la gamme.

584 chevaux, 614 km d’autonomie : l’entrée de gamme a de quoi surprendre

Elle est moins chère, avec un tarif de base affiché à 119 000 euros en France. Un prix qui reste élevé, mais qui permet d’économiser environ 30 000 euros par rapport à la très musclée RS e-tron GT performance.

Audi e-tron GT quattro

Mais ce qui frappe, c’est que cette version moins onéreuse est aussi la plus endurante. Grâce à la même nouvelle batterie de 105 kWh bruts (97 kWh utiles), et à une puissance moteur un peu plus sage (430 kW soit 584 ch en mode boost), elle affiche jusqu’à 614 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Contre 595 km pour les variantes plus puissante, à cause d’une consommation un peu plus élevée.

Audi e-tron GT quattro

Voilà qui lui donne un argument de plus pour les longs trajets, d’autant que la puissance de recharge reste à 320 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en 18 minutes. Nous avons même relevé 16 minutes sur la cousine, la Porsche Taycan.

Même plateforme que la Porsche Taycan

Techniquement, cette e-tron GT repose toujours sur la plateforme J1 développée avec Porsche. Mais Audi joue une carte différente : moins radicale dans la sportivité, plus tournée vers le confort grand tourisme.

Elle embarque aussi les nouveautés introduites avec le restylage de la gamme : une calandre retravaillée, des projecteurs LED ou Matrix LED nouvelle génération, et un habitacle revu en douceur.

Intrieur de l’Audi RS e-tron GT

Côté châssis, les suspensions pilotées sont de série, et une suspension active pilotée 2.0 (optionnelle) permet même un contrôle indépendant de chaque roue pour maximiser confort ou dynamisme selon les situations. De quoi s’adapter à tous les profils de conduite, même si cette version quattro ne dispose pas du torque vectoring des modèles RS.

Une version encore moins chère ?

On s’attend désormais à ce qu’Audi dévoile une e-tron GT « tout court », c’est-à-dire avec un seul moteur, pour en faire une propulsion. Comme le fait Porsche avec ses Taycan. Ce qui permettrait d’augmenter encore l’autonomie et de réduire le prix. Surtout que face à une Porsche Taycan, l’Audi conserve un argument intéressant : plus d’équipement de série.

Les commandes de l’Audi e-tron GT quattro seront ouvertes dès le 15 mai 2025 en France.