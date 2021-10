BMW CE-04 : découvrez nos photos du scooter électrique aux côtés d’un concept « unique au monde »

Actuellement exposé dans un pop-up store parisien à la Place de la Madeleine, le scooter BMW CE-04 est la prochaine offensive électrique de BMW Motorrad. Nous sommes allés à sa rencontre pour le photographier sous toutes ses coutures et vous le présenter en images.

Le BMW CE-04 a été officialisé en juillet 2021. Ce scooter électrique est le successeur direct du BMW C Evolution sorti en 2014, l’un des équivalents 125cc parmi les plus vendus sur le marché européen. Avant de débarquer dans nos contrées, le nouveau deux-roues s’est offert une petite sortie dans un pop-up store de Paris, Place de la Madeleine.

Frandroid s’y est donc rendu pour immortaliser la bête sous toutes ses coutures. L’occasion aussi de rappeler ses principales caractéristiques techniques listées ci-dessous :

Longueur : 2285 mm

Hauteur (avec bulle) : 1150 mm

Largeur (avec rétroviseurs) : 855 mm

Empattement : 1675 mm

Poids : 231 kg

Puissance : 15 kW (20 ch)

Autonomie : 130 kilomètres

Vitesse maximale : 120 km/h

Fourche télescopique avec débattement de 100 mm

Une version moins puissante de 11 kW (15 ch) mais aussi moins endurante (100 kilomètres d’autonomie) sera aussi de la partie. BMW la considère comme un choix d’option supplémentaire au moment de l’achat. Cette version nommée L3e-A1 peut être conduite avec un permis A1 uniquement, contre un permis A2 pour le modèle le plus puissant.

BMW CE 04 : découverte en images

La découverte du BMW CE-04 fait son effet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce scooter électrique a du style et du caractère. L’un des éléments visuels les plus marquants n’est autre que sa longue selle toute plate, qui tranche avec les lignes plus agressives de la face avant.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Le BMW CE 04 accueille également un écran TFT de 10,25 pouces, propulsé par le système BMW Motorrad Connectivity. Les utilisateurs pourront ainsi l’appairer à leur appareil mobile pour accéder à diverses fonctionnalités.

L’emplacement pour ranger le casque fait aussi preuve d’originalité : il s’agit d’un compartiment Side Loading qui s’ouvre sur la face latérale droite du scooter. Le BMW CE 04 sera officiellement lancé au début du mois de février 2022.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Le pop-up store exhibe également un modèle « unique au monde », selon les représentants de la marque présents sur place : le BMW CE 02, encore au stade de concept. Comprenez par là qu’il n’en existe qu’un à l’heure d’écrire ces lignes. Il n’est d’ailleurs absolument pas homologable en l’absence de plaque d’immatriculation, de rétroviseurs ou de béquilles.

Étude stylistique

Il n’empêche, il représente les prémices d’un nouveau projet en cours de développement, qui devrait se concrétiser au cours des prochaines années. La marque allemande le considère d’ailleurs comme une « étude stylistique », selon un écriteau placé au pied du modèle.

Quelques informations techniques sont mêmes indiquées dessus, comme la puissance de 11 kW, la vitesse maximale de 90 km/h, les jantes de 15 pouces avec freins à disque, la hauteur de selle de 730 mm ou encore le poids à vide d’environ 120 kg.