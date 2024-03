Voici comment les prochaines voitures électriques de BMW vont faire baisser votre facture d’électricité

En parallèle de la présentation de son concept Neue Klasse X, BMW vient de donner quelques informations intéressantes sur ses prochaines voitures électriques. Elle vient ainsi de confirmer la présence d'une charge bidirectionnelle, capable de renvoyer de l'électricité vers le réseau, et donc de faire baisser vos factures d'électricité. Un système qu'on retrouve, par exemple, sur la nouvelle Renault 5 E-Tech.

On le sait : BMW prépare une nouvelle famille de voitures électriques, la « Neue Klasse ». Après un premier concept de berline en 2023, la marque allemande vient tout juste de dévoiler un second concept, le Neue Klasse X, un SUV qui devrait arriver en 2025.

C’est justement lors de la présentation de ce concept que la marque a dévoilé quelques nouveaux éléments des versions de série. Un communiqué de presse nous apprend ainsi que la charge bidirectionnelle sera de la partie, et voici les bénéfices très concrets que vous pourrez en tirer.

V2H + V2G + V2L

La gamme « Neue Klasse », qui représentera six modèles 100 % électriques à terme, auront donc droit au V2H, V2G et V2L. Derrière ces acronymes barbares se cachent la possibilité d’utiliser la batterie de ces voitures électriques pour alimenter des systèmes extérieurs.

Le « V2L », pour « Vehicle to Load », est le système le plus répandu actuellement. L’idée, c’est d’alimenter des objets en électricité via un petit connecteur branché sur la prise de la voiture. On peut ainsi y connecter des outils de bricolage, un ordinateur ou quoi que ce soit pouvant se brancher sur une prise domestique.

De plus en plus de voitures électriques disposent du V2L ; même la petite Dacia Spring vient de le recevoir ! Le V2H (pour Vehicle to Home) et le V2G (pour Vehicle to Grid) sont, en revanche, bien moins répandus.

Dans ces deux cas, la voiture devient un fournisseur d’électricité pour, respectivement, sa propre maison ou carrément le réseau local d’électricité. Il faut alors investir dans une borne de recharge (wallbox) spécifique, capable de supporter cette charge bidirectionnelle, et même souscrire à un abonnement d’énergie particulier dans le cas du V2G.

Des avantages bien concrets

La raison est simple : l’utilisateur sera rémunéré lorsqu’il injectera de l’électricité depuis sa BMW électrique vers le réseau, et le fournisseur d’énergie doit donc être capable de tarifer ces échanges.

Le meilleur exemple est la Renault 5 E-Tech, qui sera la première voiture électrique en France à bénéficier du V2G. Nous avons d’ailleurs un dossier pour vous expliquer cette technologie encore balbutiante. Dans tous les cas, ces solutions proposent des avantages loin d’être négligeables.

Pour le consommateur, cela permettra de baisser la note de ses factures d’électricité grâce au V2G et d’utiliser sa voiture électrique comme « batterie externe » (un peu comme le Powerwall de Tesla) pour sa maison en V2H. Cela sera très utile si la maison produit sa propre électricité (via du photovoltaïque, par exemple) ou en cas de coupures de courant.

Dans le cas du V2G, cela permettra également de soulager la tension du réseau, particulièrement en cas de pics de consommation (en début de soirée en hiver, par exemple). Dans ces cas, les voitures compatibles injecteront de l’électricité dans leurs quartiers, avant de se recharger en heures creuses, lorsque le réseau sera plus calme (et les prix plus bas).

La seule question qui peut se poser, c’est la durée de vie de la batterie, qui sera amenée à multiplier les cycles de charge/décharge. Reste que les puissances demandées ne devraient pas être immenses, de quoi rendre l’opération assez indolore pour la voiture.

Rendez-vous en 2025, donc, pour découvrir la version de série de ce Neue Klasse X, et profiter de ces trois fonctionnalités bien pratiques.