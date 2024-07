Pourquoi les voitures électriques de ce grand constructeur allemand devraient bientôt coûter plus cher

Alors que la guerre des prix fait encore rage sur le marché automobile, BMW a pris la décision de quitter la bataille. Le constructeur fait ainsi le choix d’augmenter ses tarifs notamment en Chine, quitte à réduire ses ventes et laisser la place à ses rivaux chinois.

BYD s’était-il trompé ? Le numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla avait prédit une guerre des prix encore plus intense cette année. Mais il pourrait ne rien en être… tout du moins chez BMW.

BMW se retire de la course

Pour mémoire, cette guerre des prix a commencé au début de l’année dernière, puisque Tesla avait fortement fait chuter les tarifs de ses Model 3 et Model Y, jusqu’à 13 000 euros en une seule nuit. Ce qui avait alors fortement inquiété ses rivaux, qui ont tous décidé de prendre le taureau par les deux cornes et de réduire aussi les prix de certaines de leurs voitures électriques. C’était notamment le cas de Xpeng, VinFast ou encore Lucid, mais également BMW et Ford, entre autres.

Mais les choses semblent depuis avoir changé. Et pour cause, il y a quelques jours, BYD dévoilait sa nouvelle Seagull avec un tarif en légère hausse. Ce n’est pas tout, car c’est désormais au tour de BMW de revoir sa stratégie tarifaire. Le constructeur allemand participait lui aussi à la grande guerre des prix, arrivant même à vendre ses autos électriques moins cher que leurs équivalents thermiques. Mais la situation est désormais différente pour le groupe basé près de Munich, en Bavière.

Le très sérieux site Bloomberg indique en effet que le constructeur à l’hélice a décidé de revoir les prix de ses voitures à la hausse. À vrai dire, ces augmentations varient d’une concession à l’autre, en Chine notamment, mais cela émane bien de directives internes à BMW, qui donne son feu vert pour une hausse des tarifs. Certains modèles, dont le détail n’a pas été révélé, ont vu leur prix grimper de 50 000 yuans, ce qui équivaut à 6 330 euros environ.

Cela peut paraître peu, mais ça montre bel et bien que le constructeur a décidé de ne plus livrer de bataille pour afficher les tarifs les plus bas. Une stratégie qui contraste avec celle qui était jusqu’à présent appliquée, puisque BMW incitait les concessionnaires à appliquer des remises, qui pouvaient aller jusqu’à 50 % du prix de la voiture à l’aide de diverses aides financières en tout genre. Une BMW i3 pouvait coûter seulement 180 000 yuans, soit l’équivalent de 22 813 euros.

Des remises inutiles ?

Cependant, ces baisses de prix n’ont eu aucun impact sur les ventes du constructeur dans l’Empire du Milieu. Ces dernières ont en effet dégringolé de 4,2 % au cours de la première moitié de l’année par rapport à l’an dernier. Selon Jing Yang, directeur de la recherche sur les entreprises chinoises chez Fitch Ratings, afficher des tarifs très bas serait en fait inutile, et n’empêcherait de toute façon pas les clients d’aller voir ce qui se fait chez la concurrence chinoise.

De plus, cette dernière possède un atout de taille, à savoir un coût de production particulièrement bas. C’est notamment le cas de BYD, qui a encore une marge importante pour réduire les prix de ses voitures électriques, sans que cela ne rogne de trop sur ses profits. Ainsi, le tarif moyen des autos commercialisées en Chine a chuté de 13,4 % au cours de l’année écoulée, et cela pourrait encore se poursuivre pendant au moins quelques mois.

Car la guerre des prix devrait encore durer un certain temps, grâce aux marges très élevées des constructeurs venus de l’Empire du Milieu. Et contrairement à BMW qui affirme vouloir plutôt miser sur la qualité de service plutôt que sur la quantité, les marques chinoises veulent, elles, inonder le marché. Mais l’entreprise munichoise n’est pas la seule dans ce cas, puisque c’est aussi la stratégie qui semble avoir été adoptée par Mercedes et Audi, tandis que Porsche va restructurer ses activités en Chine.