Avant son arrive en Europe, la voiture électrique la moins chère de BYD évolue en douceur et fait étonnement grimper son prix

Lancée l’an dernier, la nouvelle BYD Seagull s’offre une nouvelle version retravaillée, qui évolue avec subtilité. La citadine électrique chinoise rivale de la Dacia Spring dévoile également son prix, qui grimpe très légèrement par rapport à la précédente mouture.

Depuis l’an dernier déjà, une véritable guerre des prix se joue entre les différents constructeurs automobiles. Cette dernière avait été débutée par Tesla, qui avait réduit de 13 000 euros le tarif de ses Model Y et Model 3.

Une nouvelle version

Depuis, de nombreux constructeurs se sont lancés à leur tour, en baissant plus ou moins fortement les prix de leurs voitures électriques. On pense par exemple à BYD, qui annonçait même une bataille encore plus intense au cours des prochaines années. Et ce alors que la firme chinoise affiche des coûts de production encore plus faibles que ceux de Tesla, ce qui lui permet d’avoir plus de marge pour baisser ses tarifs sans trop rogner sur ses profits. Et bien sûr, l’entreprise ne s’en prive pas !

C’est ainsi qu’elle a lancé l’an dernier sa petite Seagull, une citadine électrique rivale de la Dacia Spring. Et voilà qu’elle s’offre désormais quelques petites améliorations, comme l’indique le site spécialisé Car News China, qui nous donne quelques détails à son sujet. Cependant, il ne faut pas vous attendre à des changements très radicaux sur cette nouvelle mouture, qui reste quasiment identique à celle qui était déjà commercialisée. Mais nous allons tout vous expliquer !

En ce qui concerne l’extérieur, la nouvelle BYD Seagull conserve les attributs que l’on connaît bien, avec ses lignes très anguleuses. À l’avant, les feux sont toujours triangulaires, tandis que le bouclier est très agressif, comme tout le reste de la silhouette. En fait, le principal changement qui a été opéré sur la citadine électrique se trouve à l’arrière. Le coffre n’arbore en effet plus l’inscription « Build your dreams » mais simplement le nom de la marque, BYD.

On note également l’arrivée de nouvelles jantes dans le catalogue, ainsi que d’enjoliveurs ayant également été redessinés, mais sans créer non plus de véritable rupture avec l’ancienne version. À bord, quelques petits changements ont également été apportés par les équipes du constructeur, mais ils demeurent aussi très discrets. Et pour cause, le dessin de la planche de bord et la présentation globale ne changent en fait pas du tout par rapport à la précédente mouture.

Un prix en hausse

Cependant, nous apprenons que la version de milieu de gamme inclut notamment un siège conducteur à réglage électrique, qui est également chauffant. La caméra à 360 degrés a également été améliorée, tandis que la voiture conserve son petit écran tactile de 10,1 pouces, associé à un combiné numérique de 7 pouces. En Europe, la citadine est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, alors qu’elle prépare tout doucement son arrivée sur le marché français.

Sous son capot, la future rivale de la Renault 5 E-Tech ne change pas d’un iota, puisqu’elle conserve la motorisation électrique que l’on connaît bien. La version d’entrée de gamme embarque un petit moteur de 74 chevaux, associé à une batterie de 30 kWh qui offre une autonomie allant jusqu’à 305 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 260 kilomètres WLTP. La variante la plus chère atteint les 39 kWh grâce à sa batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), avec une autonomie de 405 kilomètres CLTC, soit 344 kilomètres WLTP.

La nouvelle BYD Seagull démarre en Chine à partir de 72 000 yuans (environ 9 000 euros), soit une hausse de 2 200 yuans (environ 277 euros) par rapport à la précédente version. Une preuve que le constructeur veut mettre fin à la guerre des prix ? Sans aucun doute. Quoi qu’il en soit, le tarif de la citadine sera en forte hausse à son arrivée en France l’an prochain, en raison de la hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises. On peut s’attendre à un tarif de départ d’au moins 20 à 25 000 euros.