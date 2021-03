BMW iX : voici les prix officiels (et très élevés) de ce SUV électrique haut de gamme

BMW a ouvert les précommandes de son SUV électrique BMW iX. Disponible à partir de 86 250 euros, la version xDRIVE40 revendique une puissance de 300 chevaux et une autonomie de 400 kilomètres.

Officiellement révélé le 11 novembre 2020, le nouveau BMW iX est aujourd’hui disponible en précommandes sur le site officiel de la marque allemande. L’occasion pour elle de révéler la grille tarifaire et les différentes versions de son véhicule : le BMW iX xDRIVE40 d’un côté, et le BMX BMW iX xDRIV50 de l’autre, dont l’écart de prix atteint presque les 20 000 euros. Les deux modèles profitent d’une transmission intégrale.

Le BMW iX xDRIVE40 constitue la variante la moins véloce des deux : sa puissance de plus de 300 chevaux lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 6 secondes, alors que sa batterie de 70 kWh lui confère une autonomie de plus de 300 kilomètres, selon le cycle d’homologation WLTP.

Des prix qui s’envolent

Compatible avec une puissance de recharge allant jusqu’à 150 kW, le BMW iX xDRIVE40 retrouve 90 kilomètres en 10 minutes de charge. Grimper de 10 à 80 % s’effectue en 40 minutes, indique la firme d’outre-Rhin. Le tout pour la modique somme de 86 250 euros, soit un montant relativement onéreux pour un véhicule branché « aussi peu endurant ».

400 kilomètres d’autonomie ne constituent pas le rayon d’action le plus élevé du marché. Pour 13 000 euros de plus, le Tesla Model X propose par exemple presque 200 km de plus (580 km d’autonomie très exactement). En payant une voiture électrique aussi chère, l’utilisateur s’attend à pouvoir rouler sur de grandes distances sans devoir multiplier les trajets. Ici, ça ne devrait pas être le cas.

Plus de 100 000 euros

Du côté du BMW xDRIVE50, comptez sur une puissance supérieure de 500 chevaux et un 0 à 100 km/h en 5 secondes. Son autonomie prend du galon : plus de 600 kilomètres, grâce à un accumulateur de plus de 100 kWh. Sa compatibilité avec une puissance de recharge de 200 kW lui permettra de retrouver 120 kilomètres en 10 minutes.

Il faudra cependant là aussi mettre la main à la poche au regard des 103 500 euros demandés en retour. Le BMW iX embarque enfin un grand écran incurvé composé de deux écrans : un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran dédié au système d’infodivertissement iDrive de 14,9 pouces.