BMW iX électrique officialisée : plus de 600 km d’autonomie pour le fleuron technologique de la marque

Anciennement connu sous le nom de BMW iNext, le nouveau SUV électrique BMW iX a fait l’objet d’une première introduction officielle dans le cadre de l’événement virtuel #NextGEN. L’occasion de connaître une première partie de ses caractéristiques à un an de son lancement commercial.

BMW avait prévu de sortir le grand jeu pour introduire en première mondiale son tout nouveau SUV électrique, le BMW iNext. Mais oubliez de suite ce patronyme, puisque la marque allemande l’a pour l’occasion renommée BMW iX, qui représente ici « le fleuron des nouvelles technologiques de BMW Group », pour reprendre les propos forcément flatteurs du communiqué de presse officiel.

Technologie 5G

La BMW iX (et non « le ») « regroupe les dernières évolutions de l’entreprise dans des domaines d’innovation stratégique que sont le design, la conduite automatisée, la connectivité, l’électrification et les services », insiste le document, qui précise au passage que le modèle présenté est actuellement en phase finale de développement pour la version de série, attendue dans un an.

Frank Weber, membre du Conseil d’administration de BMW AG et responsable du développement, donne quelques précisions supplémentaires :

[La voiture] dispose d’une puissance de calcul plus importante pour le traitement des données et de capteurs plus puissants que les véhicules les plus récents de notre gamme actuelle, elle supporte la technologie 5G, elle sera dotée de nouvelles fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisé et elle utilise la cinquième génération très performante de notre système de propulsion électrique.

Les fameux radars, capteurs et caméras sont d’ailleurs placés dans la calandre verticale, laquelle fait penser à des ailes de papillon. Toujours à l’extérieur, le quatre roues électrique arbore des poignées de porte affleurantes et un toit panoramique. À l’intérieur, BMW mentionne un mélange de matériaux de haute qualité, plusieurs espaces de rangement, des surfaces chauffantes, un affichage tête haute, le tout dans une ambiance épurée.

Les photos publiées mettent aussi en exergue deux écrans : l’un en guise de combiné d’instrumentation numérique, quand l’autre, probablement tactile, fera office de système d’infodivertissement. Quant aux dimensions globales du véhicule, la marque d’outre-Rhin ne donne que quelques indices. « La BMW iX est comparable à la BMW X5 en longueur et en largeur, et a presque la même hauteur que la BMW X6 ».

Puissance et autonomie de la BMW iX

Autrement dit, l’automobile mesure environ 4,9 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,7 mètre de hauteur. Celle qui profite de la cinquième génération BMW eDrive arbore deux moteurs électriques pour une puissance maximale de plus de 500 chevaux, indique le constructeur. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Sa grande batterie de 100 kWh lui confère aussi d’une autonomie de plus de 600 kilomètres, selon le cycle WLTP. Compatible avec la charge rapide allant jusqu’à 200 kW, le pack se recharge de 10 à 80 % en l’espace de 40 minutes. Comptez aussi 10 minutes pour retrouver 120 kilomètres, ou 11 heures pour une charge complète sur une Wallbox de 11 kW.

BMW devrait communiquer davantage au sujet de son véhicule au cours des prochains mois, en complétant notamment sa fiche technique et en précisant les différentes variantes et finitions qui composeront l’offre finale. Sans oublier le plus important : le prix.