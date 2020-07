Bose Earbuds 700 : pas encore annoncés, les prochains true wireless de la marque ont déjà droit à leur unboxing

Bose travaille actuellement sur des écouteurs sans-fil à réduction de bruit active, et il semblerait que quelqu'un ait mis la main sur un modèle de production. Ce dernier nous offre un unboxing complet du produit.

Une drôle de source pour un bel unboxing

Sortie de nulle part sur une chaîne YouTube de 20 abonnés, une vidéo enregistrée par un certain Josh Quill nous dévoile les prochains écouteurs de Bose, avant même leur annonce officielle.

La vidéo montre le produit sous tous ses angles, et si elle est à prendre avec du recul au vu de cette source inconnue, le design du produit rappelle fortement celui des Bose SoundSport Free — qui sont actuellement les seuls écouteurs true wireless de la marque, lancés en 2018. Les écouteurs montrés en vidéo semblent par exemple assez imposants et embarquent une diode chacun. Le boîtier en comporte quant à lui cinq, en plus d’un bouton d’appairage.

Le packaging mentionne la présence d’une réduction de bruit active ainsi que celle d’un “mode transparent”, deux éléments assez communs sur ce type de produit. Ces écouteurs auraient une autonomie de six heures et bénéficieraient de deux charges supplémentaires grâce au boîtier. Ce dernier se rechargerait via un câble USB-C et profiterait par ailleurs de la charge sans-fil.

Le produit montré en vidéo ne semble pas en être à son stade final : la notice d’utilisation contient seulement des pages blanches et le packaging est frappé des lettres “FPO”. Ce terme signifie “For Position Only” et est généralement utilisé avant l’impression finale, en indiquant par exemple l’emplacement de certains visuels encore en production. Le packaging fait mention de la gamme “QuietComfort Earbuds”, mais des éléments laissent penser à un autre nom pour ces écouteurs.

Earbuds 500 ou Noise Cancelling Earbuds 700 ?

Comme le rappelle David Carnoy, journaliste Cnet, Bose ne cache rien et indique travailler sur deux modèles d’écouteurs sans-fil. On peut en effet trouver sur cette page officielle la mention des Bose Earbuds 500 et des Bose Noise Cancelling Earbuds 700, tous deux prévus pour 2020.

Le premier modèle est décrit comme une version plus petite et plus élégante des Bose SoundSport Free. Le deuxième modèle, qui ressemble à celui présenté dans la vidéo, sera quant à lui équipé d’une réduction de bruit active. Reprendre l’appellation “700” pour ces écouteurs est tout à fait cohérent, car elle est déjà utilisée pour le fameux casque à réduction de bruit active de la marque. Bose affirme même que la réduction de bruit active des écouteurs 700 sera comparable à celle proposée sur les casques de la marque, ce qui serait un sacré argument de vente face aux AirPods Pro et aux Sony WF-1000xM3, pour ne citer qu’eux.

Aucun prix n’a été communiqué, mais l’auteur de la vidéo pense que ces écouteurs sortiront en décembre 2020. Restons prudents et attendons une annonce officielle.