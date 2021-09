Bouygues Telecom fait évoluer ses forfaits Sensation en y ajoutant une option gratuite

De nouveaux forfaits Sensation chez Bouygues Telecom, avec davantage de data en 4G/5G, mais aussi une nouvelle option offerte bienvenue.

Les offres Sensation de Bouygues Telecom, les forfaits avec engagement, évoluent. L’opérateur français y ajoute une option dans l’ère du temps.

Une option offerte sur les gros forfaits

La nouvelle gamme Sensation est toujours aussi dense. Vous avez trois forfaits bloqués, où vous ne pouvez pas faire de hors-forfait, de 6,99 à 16,99 euros/mois. Ensuite, il y a 5 forfaits de 70 à 200 Go par mois compatibles 4G et 5G. Des promotions sont disponibles pour les 12 premiers mois, d’autres promotions sont réservées aux clients équipés d’une box.

Dès septembre 2021, les forfaits Sensation de 80 à 200 Go vont désormais intégrer une nouvelle option offerte, celui de la Multi-SIM. Vous pourrez donc profiter d’une seconde SIM pour un équipement, comme une tablette, un smartphone, un dongle ou une box 4G/5G. Notez que cette option était déjà offerte chez Orange (sur les forfaits 5G), ces cartes sont réservées à l’Internet mobile, elles ne permettent ni d’émettre d’appels, ni d’en recevoir.

Bouygues Telecom évoque le télétravail pour justifier l’ajout de cette option. D’ailleurs, ils ont également ajouté des forfaits avec davantage de Go compris pour répondre à la demande des télétravailleuses et télétravailleurs. On notera qu’il n’y a toujours pas de forfaits avec data illimitée, contrairement à Orange et Free.