Bouygues Telecom lance « My European eSim », une nouvelle offre digitale destinée aux touristes

Depuis 2019, Bouygues Telecom commercialise une offre prépayée, à l'attention des personnes de passage en France et plus largement en Europe. L'opérateur historique propose à présent de profiter de cette offre via une carte eSIM, entièrement dématérialisée.

Bouygues Telecom veut faciliter la vie des touristes en vadrouille dans l’Hexagone et ailleurs en Europe. La nouvelle offre digitale My European eSim proposée par l’opérateur est pensée pour les visiteurs voyageant en France et dans les pays européens, tout autant touristes que professionnels. Elle a été élaborée en partenariat avec Atout France, qui est l’agence de développement touristique de la France.

Cette formule d’offre prépayée existait en fait déjà sous le nom de My European Sim, mais il fallait alors commander une carte SIM physique en amont et l’installer dans son téléphone. La grande nouveauté, c’est bien entendu la forme dématérialisée maintenant proposée pour cette SIM : plus besoin d’insérer une carte physique, car Bouygues propose maintenant de commander une eSIM.

Une formule digitale grâce à la eSIM

Les visiteurs peuvent ainsi souscrire à l’offre en avance, directement sur le site de Bouygues Telecom, ou bien en arrivant en France. Ils reçoivent alors l’eSIM par mail. Cette dernière prend la forme d’un QR Code qu’il faut scanner, et qui contient les informations de profil de la SIM et les installe dans les paramètres du téléphone.

L’eSIM, aussi appelée SIM embarquée, est proposée depuis peu par les quatre grands opérateurs français. Elle est en fait surtout dans les montres connectées. C’est notamment l’Apple Watch qui a été une des premières à utiliser ce système, dont on peut s’étonner qu’il ne soit pas davantage démocratisé et utilisé plus couramment dans nos smartphones. On pourrait trouver un début de réponse dans le peu de modèles compatibles avec ce système, généralement situés dans une tranche haut de gamme.

L’offre My European eSim

Qu’inclut cette offre ? Elle permet de profiter, pendant 30 jours à compter de l’activation, de 20 Go de data en France et en Europe, d’appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, et de 25 euros d’appels et SMS vers l’international et les DOM. Elle est proposée à 39,90 euros par Bouygues Telecom, mais peut aussi être vendue par des agences de voyages et tour-opérateurs.

En outre, en plus du forfait disponible, My European eSim offre un accès à une application mobile, qui inclut un guide de voyage créé avec Atout France.

