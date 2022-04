À peine sorti, le Samsung Galaxy A53 5G voit son prix chuter chez Bouygues Telecom

Alors qu'il vient de sortir, le Samsung Galaxy A53 5G est déjà en promotion chez Bouygues Telecom. L'opérateur fait tomber son prix à 1 euro seulement (+3 €/mois) avec un forfait Sensation lui aussi compatible 5G.

En ce moment, Bouygues Telecom multiplie les offres alléchantes. D’abord sur ses forfaits et maintenant sur les smartphones, dont le tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G. Un excellent smartphone qui s’affiche déjà comme la cible à abattre pour les concurrents du constructeur coréen.

Jusqu’au 24 avril, Bouygues Telecom fait chuter son prix à 1 euro (+3 euros/mois) en combinaison avec un forfait 150 Go grâce à une ODR de 50 euros. Une offre à ne pas laisser passer.

Samsung Galaxy A53 : le meilleur rapport qualité-prix du moment

Sorti au début de mois, le Samsung Galaxy A53 5G fait déjà l’unanimité. Noté 9/10 dans nos colonnes, cet excellent smartphone offre, comme souvent dans la gamme des A5, un excellent rapport qualité-prix.

De prime abord, le milieu de gamme du géant coréen affiche un design réussi, qui mêle confort d’utilisation et impression de robustesse. Entre les mains, il étonne par sa légèreté avec ses 189 grammes. Côté écran, le Samsung Galaxy A53 5G intègre une excellente dalle AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces, digne d’un smartphone premium. On notera également sa calibration très précise qui assure un rendu colorimétrique des plus justes.

À l’arrière on retrouve un performant quadruple capteur de 64 + 12 + 5 + 5 mégapixels. Non content d’offrir une définition globale plus que correcte, l’appareil bénéficie de l’expertise de Samsung concernant le traitement logiciel, ce qui assure des prises de vue d’une belle qualité.

Autre atout de poids pour ce Galaxy A53 5G : l’assurance de bénéficier de quatre ans de mises à jour Android majeures. Un excellent point qui vous permettra de profiter longtemps de votre mobile, et ce, avec les toutes dernières versions d’Android.

L’autonomie est par ailleurs très généreuse puisque la rédaction Frandroid a tenu jusqu’à 48 heures sans nécessiter de recharger le Samsung Galaxy A53 5G. Un très bon résultat pour un smartphone de milieu de gamme équipé d’une batterie de 5 000 mAh.

On notera enfin que ce Galaxy A53 5G est certifié IP67, ce qui signifie qu’il dispose d’une protection raisonnable contre la poussière et l’immersion.

Forfait mobile Sensation 150 Go 5G : généreux en data, raisonnable en prix

Pour accompagner cet excellent smartphone, Bouygues Telecom vous propose de le coupler au généreux forfait Sensation 150 Go compatible 5G. Pour 31,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros par mois ensuite (ou 25,99 euros puis 42,99 euros par mois si vous êtes client Bbox), vous bénéficiez de :

150 Go de données mobiles en France dont 80 Go depuis l’Europe/DOM, et la Suisse ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, et depuis l’EU/DOM et la Suisse vers la France et ces pays ;

les appels illimités vers les fixes de 120 pays ;

une seconde carte SIM Internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

En plus des options de communications offertes par ce forfait, vous bénéficiez de plusieurs avantages propres à l’opérateur comme :

un smartphone dernière génération à prix préférentiel maintenant et tous les deux ans à l’achat et lors du renouvellement ;

des facilités de paiement sans frais du téléphone ;

le prêt gratuit d’un téléphone de valeur équivalente en cas de panne, de perte, de vol ou de casse ;

la reprise de votre téléphone à prix garanti lors du renouvellement de votre forfait.

Comment profiter de cette offre ?

Si vous souhaitez souscrire l’offre de Bouygues Telecom et vous offrir un Samsung Galaxy A53 5G accompagné du forfait Sensation 150 Go, c’est assez simple : il vous suffit d’ajouter le smartphone à votre panier accompagné du forfait, puis de valider votre achat. Vous serez ensuite invité à effectuer votre demande de remboursement de 50 euros en remplissant le formulaire adéquat.

Pour conserver votre ancien numéro de téléphone, il vous suffira ensuite de fournir à l’opérateur votre numéro RIO. Et quelques jours plus tard, hop, nouveau forfait, nouveau smartphone, nouvelle vie.