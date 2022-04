Bouygues Telecom passe sa Bbox Ultym au Wi-Fi 6E et dope (un peu) le débit de ses offres

Face à l'arrivée de la Livebox 6 chez Orange, Bouygues télécom a décidé de réagir en officialisant quelques avancées techniques : le passage au Wi-Fi 6E pour la Bbox Ultym, la hausse des débits montants et l'arrivée d'une nouvelle option B.TV+.

Bouygues Télécom a décidé de mettre en avant ses offres box et TV en cette fin avril. En premier lieu, l’opérateur historique vient d’officialiser le passage à la norme Wi-Fi 6E pour sa Bbox Ultym afin de se mettre au niveau de la concurrence. Vient ensuite une légère hausse des débits sur ses offres du premier tiers pour finir avec l’arrivée d’une nouvelle option baptisée multi B.TV+ permettant d’avoir accès au bouquet TV de son offre depuis un autre téléviseur.

La Bbox Ulytm intègre enfin le Wifi 6E

Après une première phase de test concluante et une officialisation intervenue en début de mois d’avril, Bouygues Telecom distribue enfin sa nouvelle Bbox Ultym équipée d’une puce compatible Wi-Fi 6E quelques jours après l’arrivée de la Livebox 6. Cette nouvelle norme Wi-Fi, qui succède au Wi-Fi 6, apporte de meilleurs débits de connexion sans fil à Internet grâce à une bande de fréquence plus large pouvant aller jusqu’à 6 GHz. Ceci permet aussi d’ajouter jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 6 dans le but d’étendre encore plus la connectivité dans le domicile. Le Wi-Fi 6E permet également une latence plus faible ainsi qu’une meilleure gestion des connexions simultanées.

Le design de la Bbox Ultym reste inchangé et conserve son aspect monolithique à la verticale. Le passage au Wi-Fi 6E ne peut cependant pas se faire via une mise à jour logicielle puisqu’il s’agit d’une « nouvelle » box. L e décodeur TV Bbox 4K HDR reste le même.

Côté tarifs, le prix de l’abonnement sur la première année augmente légèrement d’un euro, mais conserve son prix de 49,99 euros par mois après la première année.

Une légère augmentation de débit (et de prix)

En parallèle à cette nouveauté, Bouygues Télécom acte aussi la montée en débit sur l’ensemble de ses offres, ces dernières étant effectives aussi pour les clients actuels. Ces dernières sont légères, mais permettent de se mettre à niveau de la concurrence notamment sur les offres plus modestes :

Bbox Fit : de 300 Mb/s descendant et 200 Mb/s montant à 400 Mb/s en débit asymétrique

Bbox Must : 1 Gb/s descendant conservé puis de 400 Mb/s montant à 700 Mb/s montant

Bbox Ultym : 2 Gb/s descendant conservé puis de 600 Mb/s montant à 900 Mb/s montant

En dehors de la petite hausse de prix de l’offre Bbox Ultym, les autres conservent leurs tarifs habituels.

Une option TV en plus pour le multi écrans

Bouygues Télécom en profite également pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle option TV du nom de Multi B.TV +. Celle-ci permet de profiter de son bouquet TV sur un second téléviseur grâce à la disponibilité de l’application B.TV+ et de son écosystème (180 chaînes, replays, enregistrements…) sur les plateformes compatibles : Google/Android TV et Tizen Smart TV OS chez Samsung.

Cette option est proposée à 6,99 euros par mois sans engagement et Bouygues profite de l’annonce pour baisser le prix du Chromecast Google TV sur sa boutique en ligne à 29,99 euros au lieu de 69,99 euros. La souscription de cette option doit être faite sur demande et est accessible aussi aux clients actuels.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Dernier jour ! Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre 24 avril Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 2 mois offerts 22,99€ 39,99€ Découvrir Fibre Orange Livebox Max Fibre 1 mois Débit jusqu'à 2 Gb/s 140 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 34,99€ 54,99€ Découvrir Toutes les box internet

