5G : Bouygues Telecom ouvre son réseau le 1er décembre

À l’occasion de ses résultats du troisième trimestre 2020, Bouygues Telecom a donné une date pour le lancement de son réseau commercial 5G. C’est une question de jours.

Le groupe Bouygues vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2020 et en profite pour dresser un bilan des neuf premiers mois de cette année si particulière et avancer quelques prévisions pour les mois à venir. C’est l’occasion également pour la branche Bouygues Telecom d’annoncer une date pour l’ouverture commerciale de son réseau 5G.

La 5G chez Bouygues Telecom, une question de jours

Les premières enchères pour les fréquences 5G ont eu lieu en octobre dernier et les 4 opérateurs ont ainsi pu se répartir les blocs sur la bande 3,4 – 3,8 GHz. Bouygues Telecom a ainsi obtenu 70 MHz dans ce spectre au prix « raisonnable » de 602 millions d’euros, lui permettant ainsi de s’octroyer « près d’un quart du spectre français disponible » (22,58 % plus précisément). À titre de comparaison, Free Mobile a obtenu le même nombre de blocs, tandis que SFR dispose de 80 MHz et Orange de 90 MHz.

Le déploiement, autorisé par l’Arcep à la date du 18 novembre, n’attend désormais plus que le feu vert de l’ANFR et Bouygues Telecom dresse déjà une première feuille de route prévisionnelle. On apprend ainsi que le 3e opérateur ouvrira son réseau 5G commercial à partir du 1er décembre 2020, « avec un objectif de couverture nationale d’ici un an ». Le déploiement devrait donc être bien plus rapide que pour la 4G, même si cette couverture nationale ne se fera pas uniquement en 3,5 GHz, mais aussi en se basant sur une migration progressive des fréquences déjà déployées pour la 4G.

Ce déploiement s’effectuera en deux principales étapes. La première « apportera de la capacité pour maintenir une bonne qualité de service dans les zones très denses », tandis que la seconde « favorisera de nouveaux usages pour les individus et les entreprises grâce à ses nouvelles fonctionnalités (faible latence, meilleur débit…) ».

La 4G n’est pas abandonnée

« On aimerait déjà bien une couverture 4G », entend-on régulièrement lors des débats sur la 5G. Bouygues Telecom promet donc de poursuivre en parallèle la densification de son réseau, aussi bien en 5G qu’en 4G. L’objectif est ainsi de proposer plus de 28 000 sites d’ici 2023. À l’heure actuelle, Bouygues Telecom en possède un peu moins de 20 000.

Aux autres opérateurs maintenant de suivre le mouvement et de donner une date plus précise sur la disponibilité de la 5G.