Top départ pour la 5G en France : ce qu’il faut savoir

Alors que la 5G est déjà allumée dans une dizaine de pays européens, la France de son côté tardait. Dès aujourd'hui, la 5G est disponible en France... certes à un stade très embryonnaire.

La 5G arrive enfin et elle va avoir un impact énorme sur nos vies, avec des vitesses de téléchargement plus rapides et une latence plus faible. Ces changements vont théoriquement ouvrir de nouveaux horizons, des smartphones aux voitures autonomes.

Mais cet avenir n’est pas encore là. Les opérateurs mobiles ont franchi une nouvelle étape, le réseau 5G est enfin accessible au grand public. Voici où nous en sommes actuellement.

« La 5G, j’y comprends rien »

La 5G est la nouvelle génération de réseau sans fil. On pourrait la qualifier de « mise à jour du réseau 4G » mais c’est un peu plus compliqué que ça. Nous vous conseillons de lire notre dossier dédié à la 5G qui revient sur de nombreux aspects de cette technologie : son fonctionnement, ses intérêts, mais aussi les problématiques de société.

« Est-ce que la 5G est disponible dès maintenant ? »

La réponse simple est… oui. Mais évidemment, c’est plus compliqué que ça.

Déjà, il vous faut un smartphone compatible. Ce n’est pas très compliqué, la plupart des smartphones sont compatibles désormais. C’est le cas de tous les smartphones haut de gamme Android, à l’exception de quelques modèles spécifiques, ainsi que des derniers iPhone 12 et 12 Pro. Sur Android, certains smartphones milieu de gamme sont compatibles avec des tarifs dès 350 euros comme le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones 5G en 2020 ?

Ensuite, il vous faut un forfait mobile compatible. Orange et Bouygues Telecom ont déjà annoncé des offres 5G, on attend encore les offres de SFR et Free Mobile. Orange est le premier à lancer la 5G, dès le 18 novembre 2020, ce qui n’est pas le cas des autres opérateurs mobiles. SFR a annoncé que la 5G sera plutôt lancée fi

Enfin, il faut avoir une antenne 5G active à proximité. Il est possible de les identifier grâce à l’outil Cartoradio mis en place par l’Arcep. Sélectionnez votre opérateur, puis désélectionnez 2G, 3G et 4G. Comme vous pouvez le voir, la plupart des grandes villes sont concernées : Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou encore Rouen. Outremer, c’est à la Réunion que l’on peut trouver des antennes 5G.

L’activation des antennes 5G va se poursuivre pendant de très nombreuses années. Pour les mises à jour d’antennes existantes et l’installation de nouvelles antennes, il y a de longues et fastidieuses procédures administratives. Les opérateurs mobiles doivent déposer des demandes auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) pour chaque déploiement d’antennes 5G. Ce déploiement doit être accompagné d’un dossier d’information des maires (DIM), c’est une demande du gouvernement pour obliger les opérateurs à systématiquement informer les maires.

Bref, si toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez accéder à la 5G sur votre smartphone.

« Est-ce la vraie 5G qui est disponible ? »

Le lancement de la 5G aujourd’hui est une première étape du déploiement de la 5G Non-Standalone qui exploite le réseau 4G. Cette 5G Non-Standalone se base sur la 4G pour fonctionner : la connexion exploite le 4G LTE tandis que les porteuses 5G sont utilisées pour augmenter les débits de données et réduire la latence. Cette 5G utilise les fréquences de 3,4 à 3,8 GHz qui ont été mises aux enchères par l’Arcep cette année, soit la 5G qualifiée de « sub 6 », inférieure aux 6 GHz. Les opérateurs mobiles français pourront également déployer la 5G sur les 700 MHz, 1 800 MHz, mais aussi en 2100 MHz.

Même avec cette 5G « sub 6 », vous allez obtenir de bien meilleurs résultats qu’en 4G, nous nous attendons des débits entre 400 Mbits et 1,2 Gbits, ainsi qu’une latence sous les 10 ms. Ces performances sont très proches de ce que propose la fibre optique.

La 5G+ est ce que l’on peut qualifier de « vraie » 5G, elle exploitera bien une nouvelle architecture de réseau et sera déployée bien plus tard avec les ondes millimétriques (les bandes mmWave). En plus des fréquences inférieures aux 6 GHz, elle utilisera de nouvelles fréquences bien supérieures, dans les bandes supérieures à 24 GHz. Ces nouvelles bandes de fréquences permettront notamment d’atteindre de très hauts débits pour répondre à des besoins localisés de réseaux mobiles en zones très denses.

Pour aller plus loin

Réseau 5G : déploiement, fonctionnement, usages et smartphones compatibles

Comme vous pouvez le constater, le cadre de la 5G s’appréciera par étapes.

« La 5G est-elle plus onéreuse que la 4G ? »

Oui, pour le moment les forfaits 5G sont plus onéreux que les forfaits 4G.

Bouygues Telecom est le premier opérateur a avoir présenté ses offres 5G au public en juin dernier. Sa gamme de forfaits Sensation propose trois volumes de données mobiles — 60, 90 et 120 Go —, avec Internet en illimité le weekend pour chacune d’entre elle. Pour 60 Go, le prix du forfait 5G démarre à 26,99€/mois pendant 12 mois.

Orange propose quatre forfaits compatibles, dès 70 Go à 39,99 euros/mois (24,99 euros les premiers 12 mois) jusqu’à un forfait avec données illimitées à 94,99 euros (79,99 euros les premiers 12 mois).

Les opérateurs mobiles ont favorisé les forfaits mobiles avec engagement pour la 5G, on ne retrouve pas la 5G sur les offres sans engagement. Notez cependant que ces offres avec engagement ont des options supplémentaires, Orange et Bouygues Telecom offrent le multi-SIM par exemple avec ses forfaits 4G compatibles 5G.

Il faudra certainement attendre plusieurs mois avant de voir arriver la 5G sur les offres plus abordables.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait mobile 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 15€ 20€ Découvrir NRJ Mobile Série Limitée - 150 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go 9,99€ 22,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 80 Go + Internet illimité le week-end Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 14,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

« Faut-il foncer sur la 5G dès maintenant ? »

Non, ce n’est pas recommandé. La couverture réseau est très faible pour ce lancement, les opérateurs mobiles ne sont pas tous en ordre de bataille. Seul Orange est prêt pour un lancement commercial ce 18 novembre 2020.

Selon nous, il faut patienter au moins jusqu’à l’été 2021 avant de s’intéresser aux offres 5G. Les principales grandes villes commenceront à avoir plusieurs sites 5G actifs, car les opérateurs mobiles français ont des obligations de déploiement. En 2022, chaque opérateur devra avoir déployé 3 000 sites en 5G, puis 8 000 en 2024 (dont 4 000 en zone peu dense) et 10 500 en 2025 (dont 2 625 en zone peu dense). Cette trajectoire est qualifiée « d’exigeante », mais libre aux opérateurs d’aller plus loin que ces paliers — la concurrence incitera très certainement à une relative surenchère.