Pour Orange, la 5G sera activée dès le 18 novembre : quels sont les forfaits et smartphones compatibles ?

Pour Orange, la 5G sera disponible dès le 18 novembre. Il faudra évidemment un smartphone compatible, un forfait compatible mais aussi une antenne à proximité compatible.

Orange n’avait pas laissé le doute planer, la 5G devait être lancée dès que possible. Le « dès que possible » est donc le 18 novembre, suite aux enchères qui ont eu lieu depuis le mois de septembre.

18 novembre pour Orange

Stéphane Richard, PDG d’Orange, a confirmé que « le 18 novembre, nous pourrons en effet proposer une 5G là où elle sera possible techniquement » auprès d’un journaliste de BFM Business.

« Au moins dans un premier temps, mais qui va être long, on ne construira pas d’antennes nouvelles, on gardera les antennes actuelles et on les passera de la 4G à la 5G (…) Cela ne va pas certainement atteindre des gros volumes cet hiver surtout parce que le réseau sera très peu développé. Il faut attendre que la couverture monte en puissance dans les mois qui viennent. Donc je pense que c’est plutôt un sujet du second semestre 2021 (…) on n’attend pas d’engouement d’ici la fin de l’année mais c’est sûr que ça va être le grand sujet de 2021 »

La mutualisation du réseau 5G avec Free Mobile est toujours un sujet sur la table, mais Stéphane Richard reste prudent et en profite pour expliquer que les clients Orange auront la priorité sur le réseau Orange. Free Mobile n’a pas encore annoncé son ou ses forfait(s) 5G, tandis qu’Orange l’a déjà fait.

Quels forfaits Orange pour profiter de la 5G ?

Quatre forfaits sont prêts à accueillir les premiers clients sur le réseau 5G avec une première enveloppe de 70 Go de données par mois jusqu’à… une enveloppe illimitée.

Ce n’est pas simple de résumer les tarifs de ces forfaits, car il y a toute une grille de lecture en fonction du choix de s’engager sur 12 ou 24 mois, si vous êtes client Livebox ou non… En tout cas, si vous n’êtes pas encore client Livebox, voici les tarifs de ces quatre forfaits :

70 Go à 39,99 euros (24,99 euros les premiers 12 mois)

100 Go à 49,99 euros (34,99 euros les premiers 12 mois)

150 Go à 64,99 euros (44,99 euros les premiers 12 mois)

Illimité à 94,99 euros (79,99 euros les premiers 12 mois)

Pour les clients d’un pack Open (Livebox) avec forfait seul et engagement sur 12 mois :

70 Go à 29,99 euros (14,99 euros les premiers 12 mois)

100 Go à 39,99 euros (24,99 euros les premiers 12 mois)

150 Go à 49,99 euros (34,99 euros les premiers 12 mois)

Illimité à 79,99 euros (64,99 euros les premiers 12 mois)

Vous pouvez également choisir de vous engager 24 mois et vous pourrez subventionner un smartphone en plus. Ces forfaits 5G incluent l’option multi-SIM, vous aurez donc une SIM supplémentaire à utiliser dans une tablette ou un routeur/hotspot mobile. Quant aux forfaits 150 Go et illimité, ils comptent une troisième SIM intégrée. Le forfait d’Orange illimité peut être intéressant pour remplacer votre accès fixe ADSL, si la fibre optique n’est pas disponible et que vous avez une antenne 4G/5G Orange à proximité de chez vous.

D’après iGen, assez bien renseigné quand il s’agit de l’opérateur Orange, la 5G pourrait également être proposée aux clients Sosh. Néanmoins il faudra attendre une confirmation, l’arrivée de la 5G chez Sosh pourrait bien être sous la forme d’une option mensuelle à ajouter à son forfait 4G.

Quels smartphones compatibles ?

La 5G arrive tard en France, une des bonnes nouvelles concernant ce retard est la plupart des smartphones sont déjà compatibles. C’est le cas de tous les smartphones haut de gamme Android, à l’exception de quelques modèles spécifiques, ainsi que des derniers iPhone 12 et 12 Pro. Sur Android, certains smartphones milieu de gamme sont compatibles avec des tarifs dès 350 euros avec le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Où seront les antennes Orange activées ?

Il y a déjà 500 antennes en test sur le territoire dont 367 pour Orange, il est possible de les identifier grâce à l’outil Cartoradio mis en place par l’Arcep. Sélectionnez l’opérateur Orange, puis désélectionnez 2G, 3G et 4G. Il est fort probable qu’Orange utilise ces antennes pour le lancement commercial de la 5G. La plupart des grandes villes sont concernées : Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou encore Rouen. Outremer, c’est à la Réunion que la plupart des tests sont effectués.

Pour les mises à jour d’antennes existantes et l’installation de nouvelles antennes, il y a de longues et fastidieuses procédures administratives. Les opérateurs mobiles vont déposer des demandes auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) pour chaque déploiement d’antennes 5G. Ce déploiement devra être accompagné d’un dossier d’information des maires (DIM), c’est une demande du gouvernement pour obliger les opérateurs à systématiquement informer les maires.

Il est donc difficile d’estimer la couverture de la 5G pour son lancement, mais comme le précise le patron d’Orange, « Il faut attendre que la couverture monte en puissance dans les mois qui viennent. Donc je pense que c’est plutôt un sujet du second semestre 2021. ».