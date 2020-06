Bouygues Telecom vient de mettre en ligne trois forfaits « 5G ready ». Engagement de 24 mois, subvention de smartphone... ce lancement précoce nous semble avant tout opportuniste.

Est-ce que les prix de nos forfaits mobiles augmenteront avec l’arrivée de la 5G ? Bouygues Telecom vient de se positionner avec trois forfaits mobiles. Ce sont des forfaits avec engagement de 24 mois et des quantités de data qui vont de 60 à 120 Go.

Ces offres sont complexes à comprendre, car elles incluent des réductions sur 12 mois et un prix spécial si vous êtes client Bbox. Par exemple, le forfait avec 60 Go de data est à 26,99 euros/mois pendant 12 mois, puis 41,99 euros/mois.

Des smartphones subventionnés et peu de data

De plus, ce sont des offres qui intègrent la subvention d’une partie du prix d’un smartphone. Avec ces offres, on a accès au catalogue des smartphones seulement 4G, mais aussi aux smartphones compatibles 5G. Le Samsung Galaxy S20 5G, par exemple, est vendu à 329,90 euros auxquels il faut ajouter 8 euros par mois pendant 24 mois.

On remarquera également que ces offres n’ont pas une quantité de données plus importantes que les offres 4G actuelles. Seulement 60 à 120 Go, alors que la 5G devrait nous permettre de consommer beaucoup de données tous les mois grâce à des débits plus élevés et de nouveaux usages.

Une démarche opportuniste

Fin mai, le PDG du groupe Bouygues, Martin Bouygues, souhaitait reporter les enchères à fin 2020 voire début 2021 estimant que l’attribution des fréquences 5G n’a aucun caractère d’urgence, allant même jusqu’à dire que « la 5G ne changera rien avant 2023 ».

Prix élevés, engagement de 24 mois, une enveloppe de données peu généreuse… l’ajout de la notion « 5G ready » par Bouygues Telecom nous semble avant tout opportuniste. De plus, nous ne connaissons pas encore exactement la date de lancement commercial de la 5G, on l’attend pour la fin de l’année 2020 après plusieurs mois de retard.

Si on se réfère au lancement de la 4G en France, la 5G pourrait rapidement se démocratiser sur l’ensemble des offres mobiles des quatre opérateurs. Il nous semble donc préférable de patienter avant de s’engager.