Bowers & Wilkins revisite son enceinte emblématique avec le Zeppelin Pro Edition

Bowers & Wilkins vient de dévoiler une nouvelle version de son enceinte sans fil iconique : le Zeppelin Pro Edition. Même design, nouveaux coloris et des évolutions significatives pour ce modèle lancé initialement en 2007 qui a connu plusieurs itérations au fil des années.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

La nouvelle enceinte connectée Zeppelin Pro Edition conserve la silhouette caractéristique en forme de dirigeable qui a fait le succès de ses prédécesseurs. Cependant, Bowers & Wilkins a apporté des améliorations subtiles mais efficaces à son design. Après la version McLaren, deux nouvelles finitions font donc leur apparition : Solar Gold et Space Grey, offrant ainsi plus de choix.

L’une des innovations les plus visibles concerne l’éclairage. En effet, le Zeppelin Pro Edition est doté d’un système d’éclairage vers le bas entièrement repensé. Il est maintenant possible de choisir parmi 15 couleurs distinctes, chacune avec une modulation de la puissance de la luminosité.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

Des performances audio à la hauteur de la réputation de la marque

Au-delà de son apparence soignée, le Zeppelin Pro Edition se distingue par ses améliorations techniques visant à offrir une qualité sonore supérieure. L’élément clé de cette évolution réside dans l’intégration de nouveaux tweeters à dôme en titane. Ces composants, issus de la dernière génération d’enceintes de la série 600 de Bowers & Wilkins, sont montés aux extrémités de l’appareil. Ils bénéficient d’une isolation complète vis-à-vis des vibrations générées par les autres haut-parleurs, garantissant ainsi une restitution précise des hautes fréquences.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

Les fréquences médiums sont pris en charge par deux haut-parleurs de 90 mm utilisant la technologie FST (Fixed Suspension Transducer) propre à Bowers & Wilkins. Cette technologie, habituellement réservée aux enceintes colonnes haut de gamme de la marque, a été optimisée pour le Zeppelin Pro Edition. Un amortissement accru du cône permet de réduire les effets de rupture, aboutissant à un son médium plus ouvert et naturel.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

Pour compléter ce dispositif, on peut compter sur l’intégration d’un subwoofer de 150 mm. Sa conception a été soigneusement étudiée pour éviter tout balancement indésirable du caisson lors de son fonctionnement, assurant des basses profondes, détaillées et précises, selon la marque.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

Une connectivité étendue pour une expérience musicale sans limites

L’enceinte est dotée d’une fonctionnalité multiroom intégrée, permettant de l’utiliser en combinaison avec d’autres Zeppelin ou avec les enceintes de la gamme Formation de Bowers & Wilkins. Compatible avec les principaux protocoles de streaming sans fil tels qu’AirPlay 2, Bluetooth aptX Adaptive et Spotify Connect, le Zeppelin Pro Edition peut s’intégrer facilement dans un écosystème audio existant. Les codecs AAC et SBC sont aussi supportés. Côté connectique, comme sur les précédents modèles, il y a uniquement une prise USB-C, à priori pour le service et un connecteur d’alimentation.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition // Source : Bowers & Wilkins

L’enceinte est pilotable via l’application Bowers & Wilkins Music (aussi disponible pour le contrôle des casques et écouteurs de la marque). Elle permet notamment d’accéder à plusieurs plateformes de streaming musical comme Deezer, Last.fm, Qobuz ou encore TIDAL.

Disponibilité et prix de l’enceinte connectée Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition

Le Zeppelin Pro Edition est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 799 euros, soit le même tarif que les précédentes versions.