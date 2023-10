Le plus grand concurrent de Tesla prépare une nouvelle voiture électrique pour rivaliser avec le Cybertruck

Avec sa gamme déjà bien étoffée, BYD couvre quasiment l'intégralité des segments, ou presque. Mais le numéro 2 mondial de la voiture électrique s'apprête à faire son arrivée sur un autre marché, afin de mieux rivaliser avec Tesla. Découvrez les premières informations.

Fondée en 1995, mais ayant commencé à produire des voitures en 2003, la marque chinoise BYD a bien développé sa gamme au cours des dernières années, notamment en Europe. Aujourd’hui, elle possède de nombreux modèles et est présente sur quasiment tous les segments. De la compacte avec la Dolphin à la berline avec sa Seal, en passant par les SUV de tailles diverses.

Une fuite sur le net

Mais la firme ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. D’autant plus qu’elle est sur le point de dépasser Tesla en termes de ventes, bien qu’elle reste pour le moment le numéro 2 de l’électrique dans le monde, devant Volkswagen. Pas question pour BYD de se reposer sur ses acquis donc, alors que le constructeur prévoit de poursuivre son offensive sur le sol européen.

Mais quid des nouveaux modèles ? Et bien rassurez-vous, la marque continue de travailler au lancement de voitures inédites. Et voilà que l’on en sait un peu plus sur la prochaine qui devrait voir le jour. Et pour cause, les premières images ont d’ores et déjà été publiées en ligne à la suite d’une fuite. Ces dernières proviennent d’un dépôt de brevet et ont été relayées par le site Car News China, qui nous dévoile des informations au sujet de ce véhicule.

Ce dernier prend la forme non pas d’un SUV mais bien d’un pick-up, dont le nom n’a pas été dévoilé. Il se murmure cependant qu’il fera partie de la gamme Océan comme la Seagull, entre autres. Il portera donc une appellation en rapport avec la mer et les animaux marins. En regardant ce nouvel arrivant, on ne peut pas s’empêcher de voir une certaine ressemblance avec le Ford F-150 Lighting, notamment à l’avant.

Nous retrouvons en effet une large calandre entourée de feux en forme de « C » comme sur le pick-up américain. De profil, le pick-up semble assez imposant, mais les dimensions n’ont pas encore été annoncées. Les journalistes estiment une longueur d’environ 5,30 mètres pour une hauteur de 1,80 mètre environ, à en croire les premières images. Mais cela sera confirmé un peu plus tard.

Des versions hybrides et électriques

Si aucune photo officielle du poste de conduite n’a été publiée pour le moment, ce dernier a toutefois été montré quelques mois plus tôt. Un autre article de Car News China dévoile quelques images issues d’une vidéo, qui laissent entrevoir l’intérieur de ce nouvel arrivant. Ce dernier se dote alors d’un très large écran tactile, mais on ne sait pas encore s’il sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Cela semble assez peu probable. Celui-ci, qui peut pivoter et passer en position verticale est associé à un combiné d’instrumentation numérique dont la diagonale n’a pas été révélée. Le véhicule devrait aussi se doter d’un affichage tête-haute AR-HUD, mais il faudra patienter avant de connaître l’ensemble des technologies embarquées à bord de ce pick-up, qui demeure encore bien mystérieux pour le moment.

Pour le moment, le constructeur n’a fait aucune communication officielle sur ce nouvel arrivant, et aucune information n’a été publiée concernant la motorisation. On sait seulement que le véhicule se déclinera en version hybride et électrique. On ne connaît pas encore la puissance de cette dernière ni la capacité de sa batterie, qui devrait reprendre la technologie Blade LFP développée par le constructeur.

Ce nouveau venu devrait logiquement chasser sur les terres du Tesla Cybertruck, qui est d’ores et déjà en production. Il rivalisera également avec le Rivian R1T ainsi que le pick-up de Fisker, le nouvel Alaska dévoilé quelques mois plus tôt.