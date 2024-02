Voici le premier scooter électrique du plus grand concurrent de Tesla

Le géant chinois de la voiture électrique BYD et plus grand concurrent de Tesla s'est associé à une start-up de Singapour pour se lancer sur le marché très convoité du scooter électrique. En tant que partenaire technologie. Au moins dans un premier temps...

Il y a quelques jours encore sur Survoltés, nous vous publiions l’essai du tout nouveau SUV marqué de l’acronyme BYD. D’abord arrivé en Europe par les pays du Nord, en avance sur le reste du continent sur la voiture électrique, ce géant de la voiture électrique a su s’imposer un peu plus par chez nous au cours de ces derniers mois. Alors c’est sûr que le nouveau barème de bonus 2024 en France devrait y mettre un sérieux coup de frein. Les voitures produites en Asie ne sont plus les bienvenues. Mais ce n’est pas ça qui va arrêter BYD, la preuve avec son Seal U !

Si ce dernier aura du mal à s’imposer face à la voiture la plus vendue au monde en 2023, la Tesla Model Y, BYD se consolera en montant malgré tout sur la plus haute marche du podium du plus gros vendeur de voitures électriques à travers le monde sur le dernier trimestre de l’année 2023. Et comme si ça ne suffisait pas, « Build Your Dreams » (c’est ce que signifie BYD) se voit maintenant sur le marché du deux-roues. Électrique évidemment !

Un marché en grosse croissance

Dans un premier temps, BYD a vu en la start-up Scorpio Electric un partenaire idéal. En réalité, le géant chinois va commencer par aider l’entreprise singapourienne pour que cette dernière puisse bénéficier de l’énorme force de frappe commerciale de BYD sur l’ensemble du marché ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est). Ainsi, le média Nikkei Asia précise que Scorpio cherche à viser notamment la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Quand on sait que l’Indonésie aurait quelque 127 millions de motos en circulation, et est le 3e plus grand marché mondial pour les motos et scooters, on comprend la manne que cela représente !

De manière générale, les deux-roues électriques ont connu une croissance rapide depuis deux ans dans la zone ASEAN. Voire même la plus rapide du monde : avec 11 millions d’unités vendues, elle a affiché une augmentation de 7 % sur les trois premiers trimestres de 2023 par rapport à la même période l’année précédente.

Des batteries… et plus si affinités ?

Non content d’aider Scorpio Electric via son réseau, BYD pourrait également intégrer ses propres batteries dans les deux-roues de la start-up. Ce qui serait un énorme pas en avant pour cette dernière en termes de fiabilité et de qualité perçue auprès de la clientèle.

C’est dans ce sens que Scorpio s’est rapproché de BYD géographiquement, en ouvrant un nouveau bureau à Shenzhen, en Chine. Là où se trouve celui de BYD. Pour l’heure, Scorpio n’a qu’un seul modèle dans son catalogue qui est le X1. Ce scooter électrique possède un moteur de 10 kW lui permettant de filer à 105 km/h et devrait arriver en Europe dès l’été 2024 pour un tarif de 10 000 euros.

Mais sous l’impulsion de BYD, Scorpio pourrait rapidement prendre de l’ampleur, notamment en élargissant sa gamme. Ainsi, en novembre dernier, le constructeur avait présenté deux futurs modèles, un second scooter baptisé Xi plus compact, et surtout une moto haut de gamme au look futuriste. BYD restera-t-il un simple partenaire technologique et commercial ou voudra-t-il davantage s’investir dans Scorpio Electric jusqu’à l’intégrer au groupe pour avoir pignon sur rue également sur le marché du deux-roues ? Seul l’avenir nous le dira.

Est-ce que Tesla se lancera également dans le deux-roues avec des motos ou scooters électriques ? On a de gros doutes, puisqu’Elon Musk déteste ce mode de transport, qu’il trouve trop dangereux. En cause, notamment : un accident de moto lorsqu’il était plus jeune.