BYD dote enfin ses voitures électriques de la fonctionnalité indispensable pour les longs trajets

BYD propose enfin un planificateur d’itinéraire intégré à ses voitures électriques, par l’intermédiaire d’une mise à jour OTA à distance. Une très bonne nouvelle pour les longs trajets afin de faciliter la recharge.

Avec plus d’1,5 million de voitures électriques vendues dans le monde en 2023, BYD se place sur la 2ème marche du podium des géants du domaine, juste derrière Tesla. Mais la firme américaine tremble devant la rivale chinoise, comme l’avait prédit les experts, et ce alors que l’entreprise d’Elon Musk accuse une baisse de ses ventes en Europe.

Une nouvelle fonctionnalité très attendue

Désormais, BYD fait tout ce qui possible pour dépasser à nouveau Tesla, une prouesse qu’elle avait déjà réalisé un peu plus tôt dans l’année. Et pour cela, la firme basée à Shenzhen et dont nous avions pu découvrir les technologies de pointe, mise notamment sur ses technologies embarquées. Il y a quelques jours, elle levait le voile sur sa nouvelle Seal, qui s’offre désormais un capteur LiDAR afin d’améliorer la conduite autonome. Mais ce n’est pas tout…

En effet, le constructeur chinois fondé dans les années 1990 veut continuer à faire évoluer ses voitures électriques afin de les rendre toujours plus compétitives. Et voilà qu’une toute nouvelle fonctionnalité fait son apparition sur l’un de ses modèles phares, à savoir la Seal. C’est ce qu’indique le site australien The Driver, qui annonce que BYD va enfin introduire un planificateur d’itinéraire intégré sur sa berline électrique, que nous avions déjà pu essayer.

@LudicrousFeed Rolling out in Ireland. pic.twitter.com/gmyd3RYWdo — Jason Oakley (@WauloK) August 19, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette information nous vient initialement de Jason Oakley, un internaute propriétaire d’un exemplaire de la rivale de la Tesla Model S. Ce dernier a posté sur X (anciennement Twitter) une capture d’écran montrant le contenu de la nouvelle mise à jour OTA (over the air) de sa voiture. Et cette dernière, baptisée V1. 3.0 et qui se fait à distance contient une mention particulièrement intéressante. On y voit en effet l’ajout d’un planificateur d’itinéraire directement intégré à la navigation.

Une très bonne nouvelle pour les propriétaires, qui devrait également permettre de convaincre certains potentiels clients encore hésitants. Et surtout, cette technologie de plus en plus répandue devrait aussi aider BYD à se rapprocher de Tesla, qui la propose déjà depuis de nombreuses années dans toutes les voitures de sa gamme. D’autant plus que le site australien précise que les clients de la marque demandaient depuis longtemps l’arrivée de cette fonctionnalité, particulièrement utile sur les longs trajets.

Plusieurs améliorations au programme

Et la bonne nouvelle, c’est que ce planificateur est disponible en Europe, même si pour l’heure, aucun client français n’a encore confirmé avoir pu bénéficier de cette nouvelle mise à jour à distance. Nous devrions sans aucun doute en savoir plus au cours des prochaines semaines à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la seule fonctionnalité qui fait son apparition dans la Seal, puisque cette dernière prend désormais en charge de nouvelles langues, dont le catalan, le croate ou encore l’ukrainien.

De plus, les clients italiens, portugais et turques peuvent désormais profiter d’un assistant dans leur langue. Autre amélioration très pratique, l’ajout d’un raccourci permettant d’activer les sièges chauffants plus facilement qu’auparavant, tandis qu’un bouton a aussi été ajouté pour dégivrer les rétroviseurs. De quoi rendre la voiture encore plus simple d’utilisation. Enfin, la commande vocale a également été retravaillée et prend désormais en charge le dialogue en continu.

BYD Seal 2025 // Source : BYD

L’expérience utilisateur d’Apple CarPlay et Android Auto a également été améliorée, sans que BYD ne donne plus de détails pour le moment. Par ailleurs, la commande vocale comprend désormais les différents accents, mais seulement en anglais actuellement. Enfin, la précision de la navigation lorsque la connexion est faible a aussi été améliorée, tandis que le signal sonore du système anticollision avant est désormais plus fort afin de mieux prévenir le conducteur en cas d’urgence. Reste à savoir si les autres modèles de la gamme bénéficieront également de cette mise à jour.