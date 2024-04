Ces alléchants vélos électriques d’aventure de Cannondale épousent le moteur Bosch idéal

Cannondale renforce sa gamme de gravels électriques avec deux nouveaux modèles répondant au nom de Synapse Neo Allroad 1 et 2. Ce duo se ressemble en tous points, à deux différences près : la transmission et les freins.

En plus d’un nouveau vélo électrique taillé pour la route – le Synapse Neo -, le fabricant américain Cannondale lève le voile sur deux nouveaux gravels électriques reprenant la nomenclature du premier nommé. Voici donc les Synapse Neo Allroad 1 et 2, aussi bien destinés à rouler sur le bitume que les sentiers battus ou en forêt, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

C’est toute la force des gravels, un segment très en vogue ces dernières années : leur polyvalence apporte ce petit plus qui vous permet de varier les terrains de jeu. Pour ce faire, ils optent généralement pour des pneus typés gravels. C’est ici le cas, avec des pneus Vittoria Terreno Dry de 28 pouces et d’une largeur de 40 mm. De quoi leur apporter plus d’adhérence que des pneus route.

Le Bosch SX, évidemment

Les deux modèles s’appuient sur l’incontournable moteur Bosch Performance Line SX, que l’on croise désormais partout – aussi bien sur du gravel que du VTTAE léger et des urbains. Cette motorisation jouit d’un excellent rapport poids/puissance : 2 kg seulement, pour une puissance maximale de 600 W et un couple de 55 Nm. Un compromis idéal.

Comme pour le Synapse Neo, ces Allroad s’équipent d’une batterie modeste pour contenir au maximum leur poids : il s’agit de la Bosch Compact Powertube 400 Wh. L’équipementier allemand fournit aussi l’ordinateur de bord, un Kiox 300 que nous a maintes fois convaincus. Évidemment, le tout est compatible avec l’écosystème Smart System de Bosch.

Sous les 14 kg

Pour passer sous les 14 kg, les Synapse Neo Allroad cumulent les éléments en carbone : cadre, tige de selle ou encore fourche. Pour rappel, le carbone est réputé pour sa légèreté. Des supports pour garde-boue, porte-bagages et béquilles sont aussi disponibles si vous souhaitez pimper votre monture, pour du bikepacking par exemple.

Les Synapse Neo Allroad 1 et 2 se démarquent sur deux éléments précis : la transmission et les freins. Le premier opte pour un système électronique SRAM Force AXS XPLR à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques SRAM Force AXS (disque de 160 m). Quand le second se rabat sur une transmission plus abordable, une Shimano GRX 820 à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano GRX 800 (disque de 160 mm).

Ces deux distinctions ont un impact direct sur le prix : 6999 euros pour le Synapse Neo Allroad 1, contre 5899 euros pour le Synapse Neo Allroad 2. Les deux vélos électriques sont disponibles en taille XS, XM, M, L et XL, en coloris menthe et gris, respectivement.