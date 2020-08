Google annonce avoir collaboré avec Canon pour que les utilisateurs de ses appareils photo puissent retrouver leurs clichés et vidéos sur le service Google Photos. Mais tout le monde ne peut pas en profiter.

Petit retour en arrière. En 2018, Google lançait son « partner program » afin de permettre aux développeurs d’intégrer les API de Google Photos dans leurs applications. Jusqu’à maintenant — et pour une raison bien mystérieuse — Canon, qui incarne pourtant une figure du monde de la photographie, n’avait pas cédé à la tentation de Google Photos. C’est maintenant chose faite annonce l’entreprise californienne :

Si vous possédez un appareil reflex ou un autre appareil photo, vous savez que sauvegarder vos photos peut être fastidieux. Vous avez besoin de câbles ou d’adaptateurs à connecter et déconnecter de votre caméra ou des cartes mémoires, et cela requiert souvent plusieurs étapes. Nous avons travaillé avec Canon pour que vous puissiez transférer facilement les moments capturés avec vos appareils Canon directement sur Google Photos, le tout en Wi-Fi.

Désormais, les détenteurs d’appareils photo Canon pourront donc mettre en ligne leurs images directement depuis leur boîtier vers Google Photos grâce à une connexion WiFi. Une bonne nouvelle pour les allergiques des câbles ou qui ne souhaitent pas égratigner leurs cartes SD en répétant les insertions/retraits. Cela permettra également de se passer de l’étape de l’envoi des photos en Wi-Fi depuis le boîtier vers le smartphone pour une mise en ligne plus fluide.

Quelques limitations tout de même

Chers fidèles de Canon, ne vous emballez pas. Tout le monde ne pourra pas transférer ses contenus aussi facilement. Google précise en effet que vous devez disposer d’un appareil numérique Canon compatible avec l’application image.canon. Les modèles les plus haut de gamme figurent bien sûr dans cette liste de 27 références au total.

Autre frein à l’adoption de cette fonctionnalité : elle nécessite un abonnement à Google One, le service de stockage en ligne du géant américain. Grand seigneur, Google offre un mois d’abonnement pour 100 Go de stockage aux possesseurs de Canon. Au-delà il faudra donc mettre la main au portefeuille. Pour rappel, Google One se décline en cinq formules : 2,99 €/mois pour 200 Go, 9,99 €/mois pour 2 To, 49,99 €/mois pour 10 To, 99,99 €/mois pour 20 To et 139,99 €/mois pour 30 To.

Précisons que le stockage comprend les contenus sauvegardés dans Google Photos, les documents de Google Drive et les emails de Gmail. Les offres incluent une assistance rapide et d’autres avantages. Suffisant pour vous faire oublier la bonne vieille méthode de la carte SD ?