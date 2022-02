Citroën Ami : son prix augmente mais reste malgré tout compétitif

Citroën vient d'augmenter le prix de l'Ami, son quadricycle 100 % électrique accessible sans permis.

L’année dernière, Citroën avait présenté une version pimpé de son Ami… En ce début d’année 2022, la marque française vient d’augmenter le prix de sa voiture électrique Ami. Elle passe à 7790 euros, au lieu de 7390 euros. La version la moins chère, sans aucune option, est désormais à 7390 euros, au lieu de 6990 euros. L’augmentation est donc de plus de 5 %, soit 400 euros.

La petite voiture sans permis 2 places se vend bien, les délais de livraison ont été allongés ces derniers mois. Il faut environ 10 semaines pour être livré si vous commandez la voiture en ligne. Pour rappel, ce quadricycle a été développé à Casablanca et est fabriqué à l’usine Stellantis à Kénitra (Maroc). Enfin, le secteur automobile subit de plein fouet les pénuries de composants qui ralentit toute la chaine d’approvisionnement.

Elle reste bien plus accessible que les autres voitures sans permis

Malgré l’augmentation de son prix, elle reste bien plus accessible que les voitures sans permis (accessibles dès 14 ans), souvent au-dessus des 12 000 euros avec quelques options. Citroën explique que les marges sont très très réduites sur l’Ami, ce qui explique que cette voiture 100 % électrique ne bénéficie pas des mêmes campagnes publicitaires que d’autres modèles de la marque.

Depuis sa commercialisation, la production est à flux tendu. De plus, les premières voitures ont nécessité un rappel en 2021, ce qui avait allongé les délais de livraison. Cette « campagne de contrôle et de modernisation » concernait 4 300 véhicules avec 3 à 4 semaines de délais. Les principaux problèmes étaient liés à l’étanchéité du véhicule, ainsi que plein d’autres petits soucis de jeunesse (robustesse des points de soudures, système de freinage, système d’ouverture et fermeture des portes, changement du moteur d’essuie-vitre, etc.).

Enfin, Citroën a récemment arrêté de produire la Citroën C1 de l’usine tchèque de Kolin. Depuis 2005, ce sont près de 1,2 million de C1 qui ont été produites, il faudra désormais compter sur l’Ami pour les micro déplacements ou la C3 beaucoup plus spacieuse.

