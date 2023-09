La fin d’une ère : Seat quitte le monde de l’automobile pour laisser place à Cupra

Alors que la production actuelle de Seat approche de sa fin, un nouvel horizon se dessine pour la marque : les scooters électriques. Cupra prend le relai dans l'automobile électrique.

Thomas Schafer, Directeur Général de Volkswagen, a récemment annoncé une décision qui a de quoi étonner : la marque automobile Seat s’apprête à disparaître des routes. Cependant, ce n’est pas la fin de l’histoire pour Seat, car la marque survivra sous une autre forme, loin des moteurs rugissants.

Les modèles Seat actuellement en production ne seront pas brutalement stoppés. Ils continueront leur course jusqu’à la fin de leur cycle de vie. Mais après cela ? Le nom Seat persistera, mais d’une manière différente. Thomas Schafer a esquissé un avenir où Seat pourrait se réinventer, potentiellement en se penchant sur d’autres formes de mobilité. Le lancement du scooter électrique Seat Mo pourrait être un signe précurseur des nouvelles directions que prendra la marque.

Cupra : le futur flambeau du groupe Volkswagen

Mais pourquoi cette décision radicale de mettre fin à une marque bien établie ? La réponse est simple : Cupra. Au lieu de diviser les ressources entre Seat et Cupra, Volkswagen a décidé de concentrer ses investissements sur cette dernière, voyant en elle un potentiel de profit bien plus grand. Cette transition s’inscrit dans une tendance plus large du marché automobile, où l’électrique prend de plus en plus de place.

La montée en puissance de Cupra est palpable. Ce qui était autrefois la branche performance de Seat est devenue une entité à part entière, avec ses propres modèles distincts. La Cupra Born, entièrement électrique, n’est que le début. Elle sera suivie par la Cupra Formentor, la Cupra Tavascan et même un concept-car d’entrée de gamme, le Cupra UrbanRebel, et… une sportive nommée DarkRebel.

