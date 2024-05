Ce nouveau vélo électrique Decathlon ultra pratique et abordable se déplie en une seconde

Pressenti pour arriver dans nos contrées au mois de mai, le vélo électrique Decathlon E FOLD 900 1" est officiellement disponible en France. Lancé au prix de 1699 euros, ce modèle pliable fait la promesse de pouvoir être déplié en une seconde seulement.

Le nouveau vélo électrique Decathlon E FOLD 900 1″ ne débarque pas de nulle part. En mars 2024, Frandroid révélait en exclusivité une feuille de route ambitieuse relative aux futurs VAE de l’enseigne tricolore. Parmi les modèles croisés, un certain pliable répondant au nom d’E FOLD 900 1″. Fin avril, ce dernier pointait le bout de son nez en Allemagne, laissant présager un lancement imminent en France.

À peine un mois plus tard, c’est désormais chose faite : le Decathlon E FOLD 900 1″ est officiellement disponible par chez nous, comme nous pouvons le constater sur le site officiel de la marque. Sans grande surprise, cette monture pliable est lancée au prix de 1699 euros, comme c’était attendu. Selon les aides auxquelles vous êtes éligible, son tarif pourrait facilement chuter sous la barre des 1500 euros.

Une poignée sous la selle pour mieux le transporter

Cette sortie est l’occasion de rappeler les grandes lignes de ses caractéristiques techniques. Ce Decathlon E FOLD 900 1″ mise surtout sur sa praticité grâce à un son système pliable. Une fois recroquevillé sur lui-même, il ne mesure que 82 x 73 x 56 cm, contre 147 x 110 x 58,5 cm déplié. Le tout pour un poids de 19 kg.

Ce poids n’est pas forcément handicapant pour le transporter à la main. En effet, lorsqu’il est plié, les deux roues du cycle sont maintenues de manière parallèle grâce à de nouveaux aimants situés au niveau des moyeux. En outre, une poignée disponible sous la selle facilite sa préhension pour mieux le transporter.

Pour le déplier, Decathlon promet de le faire en un temps record : une seconde, grâce à un système exclusif et breveté par la marque. On a qu’une hâte : tester cette fonction.

La batterie amovible de 252 Wh est quant à elle intégrée dans la tige de selle, laquelle est sécurisée grâce à un système de sécurité situé au niveau du collier de selle. L’accumulateur revendique une autonomie de 30 km avec le mode 3, 40 km avec le mode 2 et 55 km avec le mode Eco, le moins énergivore. Ajoutez à cela des pneus de 20 pouces Schwalbe Big Apple (5 cm de large) et des freins à disque hydrauliques Tektro T275 (disque de 160 mm à l’avant et l’arrière).

Taille et coloris

Le moteur arrière de 35 Nm couple est associé à une transmission entrée de gamme de Shimano, la Tourney à 7 vitesses en l’occurrence. La présence d’un capteur de rotation n’est pas la meilleure des nouvelles, même si un capteur de couple n’est pas forcément une évidence à ce prix-là. Avec un capteur de rotation, l’assistance est transmise après un premier tour de pédalier. Conséquence : le comportement électrique du vélo est moins naturel et un effet on/off peut se faire sentir.

Lancé dans une unique taille adaptée aux utilisateurs mesurant entre 145 et 195 cm, le Decathlon E FOLD 900 1″ est disponible en coloris gris pour le prix de 1699 euros. De série, il dispose d’un support smartphone, d’une béquille ajustable, de garde-boue et d’une sonnette.