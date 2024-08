Cette nouvelle veste vélo Decathlon imperméable fait vraiment dans l’élégance

Decathlon a lancé un tout nouveau vêtement vélo imperméable à destination des femmes. Il s’agit plus précisément d’un trench, qui ne manque pas d’élégance avec sa coupe cintrée. Le tout pour un prix de 80 euros.

Source : Decathlon

Vacances d’été ou pas, Decathlon continue de garnir son catalogue de produits à destination des cyclistes. L’enseigne française anticipe cette fois-ci l’arrivée de l’automne, voire même de l’hiver, avec un tout nouveau trench imperméable destiné aux femmes. Son nom ? « Trench vélo 940 », qui se démarque par son style élancé – trench oblige – et surtout sa coupe cintrée.

Quel indice d’imperméabilité ?

Tout en élégance, ce trench est évidemment taillé pour les trajets urbains. Il cherche aussi et surtout à vous protéger de la pluie grâce à son indice Schmerber de 15 000 mm — c’est l’unité de mesure de l’imperméabilité -, soit une valeur correcte, mais pas infaillible non plus. Disons qu’elle n’arrive pas au niveau de la parka Decathlon (indice de 25 000 mm) que nous avons essayée fin 2023.

Faut-il surtout savoir qu’après un lavage, la grandeur de cet indice chute fortement : 5000 mm, ce qui lui fait perdre une belle partie de ses propriétés imperméables. En outre, Decathlon a ajouté un traitement déperlant qui évite au tissu de s’imbiber d’eau lorsqu’il pleut. Sans oublier une large capuche capable de se faufiler autour d’un casque de vélo (hors casque VTT).

Côté praticité et sécurité, la firme tricolore fait dans l’essentiel et l’utile : deux poches latérales zippées, des bandes réfléchissantes circulaires visibles à 50 mètres par les voitures ou encore des ouvertures zippées sous les bras pour optimiser l’aération. Decathlon ne mentionne aucune poche intérieure.

5 tailles au choix

Décliné en un unique coloris terra cotta – lui aussi très joli -, ce trench est disponible en taille XS, S, M, L et XL et devrait donc s’adapter à moult morphologies, le tout pour 80 euros et avec une garantie de 2 ans.