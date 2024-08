Le célèbre vélo cargo Decathlon débarque en couleur punchy pour la rentrée des classes

Quatrième couleur du catalogue, le coloris jaune rejoint le vélo cargo électrique Decathlon Btwin R500E à point pour la rentrée, de quoi rouler en famille avec un peu d’excentricité et de style.

Le vélo cargo électrique longtail Btwin R500E jaune. // Source : Decathlon

Le vélo cargo électrique devient un incontournable pour les parents qui souhaitent amener leurs enfants à l’école, ou pour faire leurs courses. Le Decathlon Btwin Velocargo R500E a certainement participé à l’essor de ce type de VAE, et il multiplie les nouvelles couleurs en 2024.

Coloris inédit pour le populaire vélo cargo électrique Decathlon

Suite au millésime 2023 en beige, puis décliné en vert et rouge en 2024, le longtail de Decathlon a aussi adopté une teinte plus sobre en noir. Ça, c’était pour les parents en quête de sobriété. Mais que les plus extravagants se rassurent, la marque vient de décocher un nouveau coloris pour la rentrée 2024.

Le R500E est désormais disponible en jaune, enfin officiellement « Orange Tournesol », une teinte recouvrant le cadre ainsi que la structure arrière du vélo cargo dont les repose-pieds. Btwin se dévergonde enfin, sachant que les longtails en vogue Yuba ou Tern GSD proposent aussi un tel coloris.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Contrairement à la version noire, on revient à un ensemble biton, puisque la batterie, le carter de chaîne, les garde-boues et les barres de maintien sont noirs.

Un équipement de base riche

L’équipement de Btwin R500E comprend toujours de série l’attirail d’accessoirement précédemment cité, ainsi que le panier à plateforme en bois supportant 10 kg.

À l’arrière, le moteur revendique toujours un couple de 58 Nm. Culminant à 25 km/h, l’assistance est alimentée par une batterie amovible de 672 Wh, rechargeable totalement en 4h40.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

En outre, le vélo cargo Decathlon peut transporter deux enfants à l’arrière ou un adulte de 80 kg maximum, et au total jusqu’à 170 kg cycliste inclus (hors vélo pesant 38 kg).

Un prix toujours abordable pour ne pas rire jaune

Le Decathlon Btwin Velocargo R500E complète ainsi son offre avec ce quatrième coloris jaune, au même tarif que les autres. Le prix du vélo cargo électrique est de 2 999 euros, mais il faut compter 29 euros supplémentaires pour le coussin.