Decathlon lance enfin son VTT électrique pour enfants et c’est très solide sur le papier

Avec le Rockrider E-EXPL 900 26 pouces, Decathlon met le pied à la pédale dans l’univers des vélos électriques pour enfant, ici un tout-terrain doté d’une assistance Mahle visant les 9-12 ans.

La tendance se confirme d’année en année, les parents se mettent de plus en plus au vélo électrique. Moins courant, il devient aussi possible de former les enfants dès le plus jeune âge à cette mobilité, grâce au développement de modèles spécifiques. En octobre 2024, Frandroid avait découvert le Rockrider E-EXPL 900 26 pouces, lors de l’évènement Roc d’Azur. Decathlon a pris son temps pour la commercialisation, qui débute cette semaine pour les premiers beaux jours de 2025.

Un VTT électrique Decathlon léger pour filer sans efforts

Le VTT électrique pour enfants Decathlon vise les 9-12 ans, avec un format de roues de 26 pouces. Plus précisément, les ingénieurs ont conçu le modèle pour des tailles comprises entre 1,35 et 1,50 m. La charge totale est de 80 kg, soit 64 kg maximum pour le ou la cycliste en herbes, en enlevant le vélo qui pèse 16 kg.

Le cadre aluminium se pare d’une couleur « vert aquamarine », dissimulant la batterie de 250 Wh qui aliment l’assistance électrique. Celle-ci est légère, fournie par Mahle et son moteur arrière X30 d’un couple de 40 Nm, mais avec un simple capteur de rotation. Le jeune VTTiste n’aura donc que peu d’effort à faire au pédalage.

En effet, l’autonomie maximale serait de 80 km en mode éco pour un enfant de 35 kg selon Decathlon, sur terrain plat. Le rayon d’action est variable selon le poids, et les trois modes disponibles à sélectionner sur la console à gauche du guidon (éco, standard et boost). Pour les plus téméraires, le petit plateau 32 dents permettra de rouler sans effort même en l’absence d’assistance.

Freins hydrauliques et fourche Rockshox s’il vous plaît !

Avec la fourche suspendue Rockshox, le dérailleur Microshift Advent 9 vitesses, les freins à disque hydrauliques Tektro et les pneus Hutchinson Toro (26 x 2,15 pouces), le Rockrider E-EXPL 900 26 pouces possède un équipement de qualité sur le papier. Toutefois, la marque relègue la béquille et les garde-boues en option.

Le VTT électrique pour enfants Rockrider E-EXPL 900 26 pouces est disponible sur le site officiel, ainsi que les magasins Decathlon, au prix de 1 799,99 euros. Le vélo tout-terrain inclut la garantie légale de 2 ans.