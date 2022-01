Concept Nyx : Alienware imagine le jeu vidéo domestique de demain

Et si on rendait le jeu vidéo plus simple et moins tributaire de la machine ? C'est l'idée derrière le Concept Nyx de Dell Alienware.

Pour jouer aux jeux vidéo, il est aujourd’hui nécessaire de posséder une machine branchée à un écran (ou dotée de son propre affichage). Pour se libérer de cette emprise, il existe toujours le cloud gaming, puisqu’il suffit alors d’avoir un écran et n’importe quel appareil compatible, qu’importe sa puissance… Mais cela apporte également de nouvelles contraintes. Dell Alienware imagine donc une solution à mi-chemin afin de régler tous les soucis : le Concept Nyx.

Jouer facilement n’importe où chez soi

Et si vos jeux vous suivaient sur tous les écrans de votre domicile ? Si vous pouviez jouer au dernier jeu PC gourmand sur votre TV sans avoir à débrancher et rebrancher votre tour à chaque fois ? C’est ce que veut apporter Dell avec son projet d’edge computing, Concept Nyx.

L’edge computing, ou informatique de périphérie, consiste à déporter la puissance de calcul sur un appareil présent sur un réseau local. C’est un peu comme du cloud gaming, sauf que le signal ne passe pas par un serveur distant, mais par votre PC dans le bureau à l’étage, permettant de gagner fortement en latence. C’est par exemple ce que propose Valve avec Steam Link (auparavant disponible sous forme de boîtier) ou Nvidia avec son GameStream.

Le Concept Nyx n’a donc rien de nouveau, mais Dell Alienware aimerait faciliter le processus en le rendant facilement et instantanément accessible depuis n’importe quel appareil domestique à travers votre foyer en lançant une simple application. Débutez une partie sur votre ordinateur de bureau, continuez-la sur l’écran de la TV en déplaçant juste votre manette, puis retournez jouer au fond de votre lit sur votre tablette, le tout de la manière la plus transparente possible.

En outre, cette solution pourrait s’affranchir de toute plateforme et fonctionner avec n’importe quel jeu, qu’il soit acheté sur Steam, Epic Games, GoG, Battle.Net ou autre…

Le partage avant tout

Plus encore, Dell Alienware ne veut pas s’arrêter aux jeux et permettre un accès à votre musique, vos séries ou vos films. Dans son communiqué, Alienware indique avoir « étudié la manière d’alimenter quatre flux de jeux simultanément, de passer intelligemment d’un appareil à l’autre et de puiser dans une bibliothèque centrale de tous vos jeux ». Bien sûr, les 4 flux seront limités par la puissance de la machine de base. Si tout tourne sur un petit PC, n’espérez pas avoir 4 personnes qui jouent à Cyberpunk 2077 en Ultra en simultané.

Dévoilé dans le cadre du CES 2022, le Concept Nyx n’a pas encore été présenté au public. Rappelons qu’en 2020 Alienware avait présenté le Concept UFO, un PC au format Nintendo Switch, qui n’est resté que cela… un concept.

