Dell lance de belles réductions sur ses meilleurs ordinateurs bureautique et gaming

Si le mois de septembre et la rentrée ne sont pas à proprement parler une période de soldes, il s’agit tout de même d’un moment privilégié pour faire de bonnes affaires en informatique. C'est le cas avec Dell qui propose de jolies réductions sur une large part de son catalogue.

L’été touche doucement sa fin et la reprise approche à grands pas. Le temps est donc venu de songer à s’équiper en conséquence pour affronter l’année à venir. Que vous ayez besoin d’un portable flambant neuf pour travailler sereinement, d’une machine pour vous détendre entre deux journées de cours, ou bien d’un nouvel écran pour améliorer votre setup de télétravail, il y a fort à parier que vous trouverez ce que vous cherchez chez Dell.

Pour la rentrée, le constructeur cède aux sirènes du back to school et vous propose de découvrir des promotions sur de nombreux modèles issus de son catalogue. L’occasion d’économiser jusqu’à 250 euros sur une sélection de PC et d’équipements de bureau. Si vous avez une question ou besoin d’un conseil, Dell se démarque par son service client réactif. Les conseillers peuvent être contactés :

par téléphone au 0801 800 001 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h ;

par chat sur n’importe quelle page du site du lundi au vendredi de 9 h à 18 h ;

par WhatsApp.

Les offres de rentrée Dell en bref :

Dell XPS 13 et 15 : le PC polyvalent par excellence

Est-il encore nécessaire de présenter la gamme XPS de Dell ? Véritable fer de lance du constructeur, ces ultrabooks ont tout pour plaire. À commencer par leur design, revu et corrigé l’année passée pour adopter un look plus moderne et diablement aguicheur avec leur châssis en aluminium usiné ultra-plat (13,99 mm d’épaisseur) tout en légèreté (à peine 1,17 kg sur la balance).

Mais il ne s’agit pas là du seul atout de cette machine qui embarque aussi une fiche technique solide pour cette version 13 pouces : processeur Intel Core i5-1230U, 16 Go de RAM, GPU Intel Iris Xe et SSD de 512 Go, de quoi assurer la charge de travail quelle qu’elle soit. Une dalle FHD (1920 × 1200 pixels) avec traitement anti-reflet de 13,6 pouces est aussi de la partie pour un affichage clair et confortable.

Parfaitement adapté aux besoins des travailleurs nomades grâce à sa légèreté et sa bonne autonomie (jusqu’à 11 h dans cette configuration), il bénéficie aussi de fonctionnalités très pratiques. Sa webcam RVB HD 720p bénéficie par exemple de deux capteurs qui lui permettent d’améliorer l’image en cas de basse luminosité. Elle permet aussi de profiter pleinement des fonctionnalités de sécurité de Windows Hello, comme la détection de présence ou l’authentification par reconnaissance faciale.

Le Dell XPS 13 est disponible avec une réduction d’un peu plus de 200 euros, qui lui permet de descendre à 999 euros au lieu de 1 201 euros en temps normal.

Si vous cherchez une machine plus grande et un peu plus pêchue, vous pouvez lorgner la version 15 pouces du XPS. Il embarque un Intel Core i7-13700H, un GPU Intel Arc A370M, 16 Go de RAM et un SSD 16 Go. Une dalle Infinity Edge FHD+ (1920 × 1200 pixels) de 15,6 pouces vient compléter l’ensemble.

Cette machine est disponible pour 1 449,36 euros au lieu de 1699 euros hors période de promotion.

Dell Inspiron 15 : une machine taillée pour la bureautique

Un PC simple, fiable, capable de vous accompagner au quotidien pour travailler ou regarder des vidéos, le tout sans vous ruiner : voilà la promesse de Dell avec la gamme Inspiron et ce modèle 15 pouces. Le constructeur vous propose de découvrir une machine équipée d’un processeur Intel de dernière génération (Core i7-1355U) suppléé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Un GPU intégré Intel Iris Xe vient parachever l’ensemble pour des performances en bureautique hors pair.

Pour assurer le confort de l’utilisateur lors de longues sessions de travail, cet Inspiron 15 peut compter sur un large écran FHD 120 Hz de 15,6 pouces doté d’un revêtement anti-éblouissement. Il dispose aussi d’un clavier aux larges touches disposant d’un pavé numérique et d’une charnière ergonomique. Cette dernière permet de soulever le clavier et le pavé tactile pour un confort de frappe accru.

Une Webcam 1080p avec double microphone et deux haut-parleurs stéréo, ainsi que tous les ports dont vous pourriez avoir besoin (2 × ports USB 3.2 Gen 1, 1 × port USB-C 3,2 Gen 1, 1 × port HDMI 1.4, 1 × port USB 2.0) viennent compléter l’ensemble pour vous proposer une expérience complète et vous épauler quelle que soit la tâche à accomplir.

Habituellement proposé à 829,36 euros, le Dell Inspiron 15 est vendu 699,36 euros à l’occasion des soldes de rentrée du constructeur. Le genre de PC parfait pour un étudiant en pleine rentrée.

Dell G16 : une machine de gaming qui en a sous le capot

Si vous cherchez une machine capable de vous accompagner pour des sessions de jeux endiablées, le Dell G16 à de grandes chances de vous plaire. Ce PC portable 16 pouces possède une fiche technique particulièrement bien achalandée qui repose sur un duo de choc : un Core i9-13900HX et une GeForce RTX 4070 8 Go. Ajoutez à cela 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 To et vous obtenez une configuration puissante capable de faire tourner sans trop de problèmes les titres prévus pour la fin de l’année, Starfield en tête.

L’affichage est ici assuré par une dalle au format 16:10 dotée d’une définition 2 560 × 1600 pixels (QHD+) dotée d’un taux de rafraîchissement variable pouvant aller de 165 à 240 Hz et d’un temps de réponse de 3 ms. En plus d’une couverture à 100 % du gamut DCI-P3, il peut aussi compter sur la compatibilité avec la technologie Nvidia G-Sync. Une sortie Direct Graphics permet enfin de jouer facilement en 4K sur un écran externe compatible.

La fiche technique de ce Dell G16 est complétée par une webcam 720p et son micro intégré, deux haut-parleurs compatibles Dolby Audio et une jolie panoplie de ports (Ethernet, HDMI 2.1, Thundebolt 4 avec DispalyPort, 3 × ports USB 3.2 Gen 1). En ce moment, Dell vous propose d’économiser 200 euros sur cet ordinateur et vous permet de l’obtenir à 1 699,50 euros au lieu de 1899,50 euros en temps normal.

Dell UltraSharp : l’écran parfait pour travailler à la maison

Avec la gamme UltraSharp, Dell propose un écran taillé pour la productivité et la bureautique. En l’occurrence, il s’agit ici d’une dalle IPS Full HD de 24 pouces avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz qui se démarque grâce à une très bonne gestion des couleurs (100 % du gamut sRGB et Rec. 709, et 85 % du gamut DCI-P3).

Lors de la conception de cet écran, Dell a particulièrement fait attention au confort d’utilisation. La technologie ComfortView Plus permet par exemple de réduire les émissions de lumière bleues. Il bénéficie également de multiples points d’ajustement qui permettent de régler, la hauteur, l’inclinaison, la rotation et le pivotement de la dalle pour pouvoir l’installer à votre convenance.

Pensé pour la bureautique et pour vous faciliter la vie des travailleurs au quotidien, le Dell UltraSharp 24 est équipé des fonctionnalités Dell Display Manager comme Easy Arrange, qui permet de disposer diverses applications en mosaïque sur l’écran en un tournemain. Niveau connectique enfin, il dispose de tout ce dont vous pourriez avoir besoin :

1 × port HDMI ;

1 × port DisplayPort et 1 × port de sortie DisplayPort ;

1 × port USB-C montant, 1 × port USB Type A 2,2 Gen 2 SuperSpeed, 1 × port USB Type A 3,2 Gen 2 descendant, un port USB-C ;

1 × sortie audio Jack 3.5.

Pour les soldes de rentrées, Dell vous propose de découvrir son UltraSharp en version 24 pouces à 226 euros au lieu de 266 euros habituellement.