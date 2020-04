XPS 15 et XPS 17 2020 : Dell publie et supprime une image officielle montrant un design idéal

Le site officiel de Dell a publié pendant un bref instant des images de ce qui semble être des XPS 15 et XPS 17 arborant un nouveau design.

Après quelques années à réutiliser le même design pour sa gamme XPS. Dell semble s’être décidé à proposer quelque chose de beaucoup plus moderne en 2020. La marque a déjà lancé son nouveau XPS 13 avec un écran borderless 16:10 retravaillé qui nous a séduits lors de notre prise en main.

Avec un tel changement de design, on peut se demander ce que la firme prépare pour le reste de la gamme XPS, en particulier le XPS 15 qui trône au sommet des ultraportables performants.

Un Dell XPS 17 et un XPS 15

Une image publiée sur le site de Dell et retirée depuis nous met sur la piste.

Sur cette image on peut voir quatre ordinateurs. Grâce à leur design, on reconnait deux PC de la gamme XPS, au fond et à droite, et deux machines de la gamme Precision, à gauche et devant.

Aux proportions du clavier, on peut facilement voir que le XPS du fond est plus grand que le XPS 13. On suspecte donc qu’il s’agisse du nouveau XPS 15. Le XPS sur la droite de l’image est encore plus imposant, et pourrait donc être un nouveau XPS 17 qui fait déjà l’objet de rumeurs.

Haut-parleur, lecteur SD et écran borderless

L’image offre malheureusement une faible définition, mais on peut quand même discerner plusieurs éléments très intéressants concernant le design.

Premièrement, ils semblent tous les deux reprendre l’écran 16:10 complètement borderless du Dell XPS 13 2020, et donc rentabiliser au maximum leurs encombrements pour un confort d’affichage supplémentaire.

Lors de notre test du XPS 15, nous avions regretté la mauvaise intégration du clavier au châssis, qui laissait une marge énorme de chaque côté. Sans changer la taille de son clavier, Dell semble avoir fait le choix d’intégrer des haut-parleurs stéréo en façade, de part et d’autre.

En dessous du clavier, le touchpad semble aussi avoir énormément gagné en taille, c’était un autre, plus léger, défaut de la gamme XPS.

Enfin on peut apercevoir la connectique de la machine. Les ports semblent tous avoir été remplacés par de l’USB-C, à l’exception d’un port SD et d’un port jack 3,5 mm sur le côté droit du PC.

Quel processeur pour ces machines ?

Dell est aujourd’hui l’un des plus importants partenaires d’Intel. La gamme XPS fait historiquement appelle aux processeurs de la marque californienne.

On peut toutefois se demander si Dell va une nouvelle fois renouvelle sa confiance, au moment où les processeurs AMD sont à la fois plus performants et moins cher, et sont de plus en plus populaire.

Difficile de savoir avec la situation actuelle quand Dell pourrait dévoiler cette nouvelle gamme de machines. Le Computex de juin est en général un événement tout trouvé pour ce genre d’annonce, mais le salon a été repoussé.