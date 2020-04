En fuite, le Dell XPS 15 dévoile un design borderless du plus bel effet

Après un XPS 13 2020 réussi, Dell s'apprête à lancer une nouvelle version de son XPS 15. Une image en fuite nous renseigne sur le design de l'appareil, qui devrait lui aussi miser sur un écran entièrement bord à bord...

Nous testions il y a peu le Dell XPS 13 modèle 2020. C’est désormais du XPS 15 2020 que nous entendons parler. Encore en gestation, mais plus pour très longtemps, l’appareil est récemment passé chez les régulateurs coréens qui ont laissé fuiter une photo du produit sur leur site officiel. L’occasion d’en découvrir un peu plus sur ce nouveau XPS et surtout sur son design… qui n’est pas sans rappeler celui du XPS 13 2020. On y retrouverait ainsi un écran bord à bord, avec des bordures très fines sur les côtés, le dessus, et surtout le dessous de la dalle IPS qu’il devrait logiquement arborer.

Un design remanié, plus moderne… et un écran 16:10 !

L’année dernière, Dell avait déjà rogné les bordures de l’écran de son XPS 15 2019, mais avait laissé une large barre noire sous la dalle. Sur la photo dévoilée cette semaine par le Korea Energy Agency Efficiency Standardization Certification Center, cette dernière semble avoir entièrement disparu. Le constructeur de Round Rock déclinerait alors sur son XPS 15 2020 le design déjà adopté sur le XPS 13 2020, qui fait la part belle à un écran 16:10 en lieu et place du traditionnel ratio 16:9. Un format plus haut, moins étroit, particulièrement plaisant en navigation Web et bureautique.

Dell XPS 15 2020 // Source : Windows Central Dell XPS 15 2020 // Source : Windows Central

Le Dell XPS 15 2020 (à gauche) se délesterait de l’imposante bordure inférieure du XPS 15 2019 (à droite)… / Crédit : Windows Central

S’il est difficile de tirer des conclusions précises d’un unique cliché en fuite, le XPS 15 paraît aussi profiter d’un clavier plus large que l’année dernière, et de haut-parleurs situés de part et d’autre de ce dernier. La webcam semble pour sa part être intégrée juste au-dessus de l’écran, dans une fine bordure. Là encore, le XPS 15 reprendrait une caractéristique de son petit frère le XPS 13, qui y intègre une webcam 720p avec reconnaissance faciale via Windows Hello.

Ces quelques changements font écho à de précédentes fuites, qui émanaient cette fois directement de Dell. On y découvrait par ailleurs un possible XPS 17, qui viendrait compléter la gamme actuelle avec un modèle plus grand encore, de 17 pouces. Pour rappel, le XPS 15 a pour particularité, contrairement au XPS 13, d’embarquer des processeurs plus performants couplés à des puces graphiques dédiées pour une plus grande polyvalence, nous n’avons cependant pas encore d’indices concrets quant à la fiche technique de l’appareil.