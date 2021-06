Dell lance une webcam 4K dopée à l’IA… mais oublie un truc important

Après Microsoft, Razer ou encore Lenovo dernièrement, Dell lance à son tour une Webcam vouée aux visioconférences. Doté d’une définition 4K, elle s’appuie sur de l’lA pour suivre votre visage et garder votre bobine toujours dans le cadre.

La crise sanitaire et la multiplication de visioconférences a donné un nouvel élan au marché jusqu’alors stagnant des webcams. Après les modèles annoncés ces dernières semaines par Microsoft, Razer ou encore Lenovo, Dell suit le mouvement avec son UltraSharp Webcam, une caméra 4K HDR au design cylindrique qui n’est pas sans rappeler le look de l’iSight d’Apple, note The Verge.

Outre sa qualité Ultra HD, la nouvelle webcam de Dell est compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello et profite d’une IA capable de suivre votre visage pour le maintenir dans le cadre. Cette fonction est très proche de ce qu’Apple propose depuis peu sur ses derniers iPad Pro.

Une webcam qui mise tout sur la qualité d’image

Alimentée en USB-C, la Dell UltraSharp Webcam est basée sur un capteur Sony STARVIS CMOS de 8,3 Mpx. Il est capable d’enregistrer en 4K à 30 ou 24 FPS, mais peut aussi basculer en captation 1080p ou 720p à 24, 30 ou 60 images par seconde.

Le champ de vision (FOV) peut de son côté être réglé pour des plans resserrés à 65° ou 78° ou des plans larges à 90°, en fonction de vos préférences du moment. Un autofocus est aussi d’actualité, au même titre qu’une correction automatique de l’exposition. Dell évoque enfin un zoom numérique x5.

Livrée avec un système d’attache pour être monté sur un écran (même lorsque ses bordures sont fines), la Webcam Ultrasharp de Dell peut aussi compter sur un petit trépied de bureau. Son seul vrai défaut est de faire l’impasse sur un micro intégré.

Il faudra acheter un micro séparément ou utiliser celui d’un casque pour être entendu lors de visioconférences. Une omission saugrenue de la part de Dell. La Dell UltraSharp Webcam est quoi qu’il en soit disponible en France depuis le 29 juin à un tarif de 169,61 euros très exactement.