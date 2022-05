DJI travaillerait sur un drone FPV capable de voler en intérieur

Des fuites suggèrent que DJI s'apprêterait à dévoiler un nouveau drone FPV conçu pour voler en intérieur. Il pourrait sortir dès cet été.

Alors que DJI a annoncé il y a quelques jours le DJI Mini 3 Pro, le fabricant ne serait pas encore en vacances. Il plancherait sur un nouveau drone FPV, après son DJI FPV, sorti l’année dernière, qui était son premier drone en « vue à la première personne ».

Les leakers DealsDrone et OsitaLV, qualifiés de fiables par The Verge, ont publié sur Twitter des informations et même des images du (peut-être) prochain drone FPV de DJI. Son nom code : Avata. Il pèserait environ 500 grammes et pourrait voler en intérieur.

Avata is compact and weighs about 500g

Can fly indoors

The photo quality is much better (guess that the Mini 3 Pro is the same)

Greatly improved battery life

Manual mode is not supported

Head chase mode

Vibration function

Touchpad for glasses menu

Glasses can connect to phone pic.twitter.com/WUqpjXXEnK

— 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 15, 2022