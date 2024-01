Dreame Z10 Station et H13 Pro, le renouveau des aspirateurs balai

Dreame profite du CES 2024 pour faire un coup de propre dans sa gamme d'aspirateurs balai. Voici donc le Dreame Z10 Station, déjà disponible à un prix contenu, et le Dreame H13 Pro avec son double rouleau.

Parmi les tendances du CES 2024, le nettoyage de la maison est évidemment de la partie. Il n’est donc pas étonnant de voir Dreame annoncer de nouvelles gammes d’aspirateurs, qu’ils soient robots ou balais. Dans cette dernière catégorie, la marque chinoise a dévoilé deux nouveaux modèles : le Z10 Station avec son prix contenu et ses multiples accessoires, et le H13 Pro prêt à décaper tous vos sols !

Dreame Z10 Station : un aspirateur balai à vidange automatique

Voici le Dreame Z10 Station ! Celui-ci n’est pas sans rappeler l’Ultenic FS1, puisque sa base de rechargement est munie d’un sac à poussière de 2,5 L intégré, lui permettant de se vidanger automatiquement après chaque passage. Cette approche évite ainsi d’avoir à vider manuellement le réservoir, maximisant l’hygiène et le confort au quotidien. L’aspirateur et la base sont quant à eux équipés d’un système de filtration multicouche, limitant la prolifération de bactéries et d’allergènes.

D’un point de vue technique, le Z10 Station est équipé d’un moteur de 108 000 tr/min ainsi que d’une brosse à poils en V pour un nettoyage en profondeur des sols durs et des tapis. Il est de plus livré avec plusieurs accessoires, permettant de nettoyer meubles, plinthes, canapés et voitures avec un seul appareil. La brosse principale est quant à elle pourvue de LED, permettant de distinguer facilement les saletés et poussières sur les sols.

Le Dreame Z10 Station est d’ores et déjà disponible sur Amazon pour 499 euros, et arrivera plus tard dans l’année chez Boulanger et Fnac Darty.

Dreame H13 Pro : un nouvel aspirateur laveur de sols

Pour terminer, la marque a rapidement évoqué l’arrivée d’un aspirateur-balai laveur de sol, le H13 Pro. Bien que Dreame n’ait fourni que très peu d’informations sur ce produit, la consultation du site chinois de la marque révèle de nombreux détails. Ceux-ci restent à prendre avec des pincettes, car la version française peut différer.

Parmi les nouveautés, on remarque notamment un double rouleau-brosse, une base de séchage automatique à air chaud, ainsi qu’un nettoyage de bord à bord.

Le H13 Pro devrait être disponible prochainement en France.