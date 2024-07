Ménage, jardin, vitres : les Prime Day sont là pile à temps pour robotiser les pires corvées

À l’occasion des Prime Day d’Amazon, ECOVACS fait exceptionnellement chuter le prix de ses meilleurs robots. Aspirateurs, laveurs de vitres ou encore tondeuses sont affichés avec de belles remises, pouvant atteindre 40 %. Mais il faut faire vite, car ces offres prennent fin demain soir.

Le spécialiste du nettoyage intelligent ECOVACS vient lui aussi de lancer ses promotions des Prime Day et promet jusqu’à 40 % de réduction sur ses modèles les plus emblématiques et les plus récents. Voici les meilleures offres à saisir de toute urgence sur sa boutique Amazon :

Aspirateur-robot DEEBOT T30 Pro OMNI : le plein de fonctionnalités premium dans un format mini

Reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix et le caractère novateur de ses produits, la marque ECOVACS n’est plus à présenter sur le marché des aspirateurs-robot. Et avec les Prime Day, ses meilleures références comme le Deebot T30 Pro OMNI, noté 8/10 par Frandroid, deviennent plus accessibles que jamais.

Dévoilé en avril dernier, ce modèle affiché à 699 euros au lieu de 899 euros, surprend avant tout par son design compact et ses lignes arrondies. Mais ne vous fiez pas à sa taille, car il abrite toutes les technologies phares des modèles les plus haut de gamme.

Sa base est totalement automatisée et se charge de réapprovisionner le robot en eau, de laver les serpillères à 70°C et même de s’autonettoyer. L’appareil reste sain en permanence, sans que vous ayez besoin de fournir le moindre effort.

Côté ménage, le Deebot T30 Pro OMNI laisse derrière lui un sol immaculé. Sa puissance d’aspiration de 11 000 Pa, sa brosse anti-enchevêtrement ZeroTangle et ses deux serpillères rotatives viennent à bout de toutes poussières et des tâches les plus incrustées. Et grâce à son système de rétractation et d’extension des serpillères, aucune zone ne lui échappe, pas même les abords des meubles et des plinthes. Équipé de la technologie infrarouge, le Deebot T30 Pro OMNI est aussi capable d’éviter les objets et de détecter les tapis sur son parcours. Ainsi, dès que le robot s’apprête à les franchir, il soulève automatiquement ses serpillères et augmente la puissance d’aspiration.

Vous pouvez donc laisser entièrement le Deebot T30 Pro OMNI vaquer à son nettoyage, surtout si vous avez programmé des routines à l’aide de l’application compagnon ECOVACS HOME (disponible sur Android et iOS).

Winbot W2 OMNI : pour des vitres nettes sans forcer

ECOVACS ne se limite pas aux aspirateurs-robot. La marque met de plus en plus son savoir-faire au service de produits robotiques variés, toujours avec l’objectif de vous faciliter l’entretien de la maison.

Le Winbot W2 OMNI en est un bel exemple. Ce robot vous décharge de l’une des corvées les plus épuisantes et ingrates : le lavage de vitres.

Avec son système antidérapant, sa puissance d’aspiration de 2800 Pa le maintenant collé à la surface et son capteur de détection d’obstacles, l’appareil tient en place sur tout type de fenêtres. Vous n’avez donc pas à le surveiller durant sa session.

Le Winbot W2 OMNI ôte en un tournemain poussière, marques d’eau et tâches de calcaire sur tous vos vitrages, des portes-fenêtres aux baies vitrées, en passant par les vitres de douche.

Et comme le Winbot W2 OMNI profite d’une large autonomie de 110 minutes, vous n’avez pas à le recharger après chaque routine.

À l’occasion des Prime Day d’Amazon, qui se tiennent les 16 et 17 juillet, le Winbot W2 OMNI est affiché à seulement 540 euros au lieu de 599 euros.

GOAT G1-800 G : une pelouse bien taillée pour faire pâlir de jalousie ses voisins

Inviter ses proches à une séance détente sur l’herbe, suivie d’un barbecue, fait généralement l’unanimité. Mais voilà, un jardin en friche et votre proposition perd de sa superbe.

Pour avoir toujours une pelouse bien tondue, sans avoir à y consacrer tous ses dimanches, ECOVACS a conçu le Goat G1-800. Ce robot promet une tonte précise et convient aux jardins les plus majestueux, jusqu’à 800 m².

Contrairement à la plupart des modèles sans-fil proposés sur le marché, il n’a pas besoin de barrières physiques pour connaître ses limites. Pour le paramétrer c’est très simple, il suffit de le connecter à la balise de navigation fournie et de lancer une reconnaissance des lieux via l’application ECOVACS HOME. Celle-ci permet de paramétrer jusqu’à 16 zones différentes et de créer des routines de tonte.

Une fois lancée, la tondeuse n’a plus besoin de vous. Doté d’une caméra panoramique et d’un capteur ToF, le Goat G1-800 est en effet capable de détecter les objets, les grosses pierres, et même les animaux présents sur sa route. Votre chien peut donc courir à travers le jardin en toute sécurité lorsque le robot est actif. En votre absence, un tel équipement vous permet aussi de garder un œil sur votre jardin et au besoin de lancer l’enregistrement vidéo à distance.

Durant les Prime Day, cette tondeuse intelligente profite d’une remise exceptionnelle de 100 euros et tombe ainsi à 999 euros au lieu de 1099 euros.