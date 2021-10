Instagram : discutez en groupe avec vos amis coincés sur Messenger

Des groupes de discussion entre les applications Instagram et Messenger devraient bientôt être disponibles. Les fonctions pour regarder des vidéos ensemble sont aussi fusionnées.

Messenger et Instagram viennent de faire un grand pas l’un vers l’autre. Il va bientôt être possible de créer des groupes de discussion entre utilisateurs de Messenger et d’Instagram. Messenger appelle cela des « groupes cross-app ».

Rappelez-vous, Facebook avait annoncé la fusion à venir des messages Instagram et de Messenger en 2020 déjà. Selon la firme de Mark Zuckerberg, 70 % des utilisateurs Instagram éligibles à cette fusion ont sauté le pas.

Mais ce n’est pas tout, les messageries des deux services se rapprochent aussi par les fonctionnalités qu’elles proposent. Instagram voit par exemple arriver la possibilité de proposer des sondages au sein de ses messages directs.

Les fonctions vidéos d’Instagram (Reels et IGTV) peuvent désormais être visionnées via le service Watch Together de Messenger.

Facebook veut rassurer

Les réseaux sociaux peuvent parfois effrayer quelque peu, alors Facebook tient à rassurer. Ce n’est pas parce que les deux services se rapprochent que n’importe qui peut vous contacter.

« Vous conserverez les mêmes contrôles, écrit le réseau social dans un communiqué. Vous décidez qui peut vous envoyer un message, qui atterrira dans votre dossier de demande de messages et qui ne peut pas vous envoyer de messages ou appeler. » Messenger de préciser : « Nous adorons ajouter de nouvelles fonctionnalités amusantes, mais notre priorité absolue est de veiller à la sécurité et à la confidentialité ! »

Trois petits points sont sur un bateau

Ajout bienvenu sur Messenger : trois petits points apparaissent désormais lorsque plusieurs personnes d’un même groupe sont en train de taper en même temps. Le but de ce rajout selon Facebook est simple : « aider à vous faire sentir plus présent dans vos groupes de discussion. » Cela pourra permettre sans doute d’éviter les cafouillages.

À cela s’ajoutent quelques options de customisation supplémentaires comme un thème astrologie ou CottageCore, une esthétique qui puise dans l’image d’Épinal de la campagne anglaise.

À l’heure où ces lignes sont écrites, aucune date d’arrivée officielle en France n’a été annoncée pour ces diverses fonctionnalités. Seuls les nouveaux thèmes étaient disponibles sur nos appareils.